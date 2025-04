Ayrılırken ne kavgalar etmişlerdi… Korktuğu başına geldi… Artık her şey tek evladı için!

Haberin Devamı

Nasıl ki aşklarını herkes izlemişti, ayrılırken yaptıkları kavgalar da hep göz önünde yaşanacaktı.

AYRILIKLARI EPEY SANCILI OLMUŞTU

“Vanderpump Rules” dizisinin iki yıldızı Jax Taylor ve Brittany Cartwright, birbirleri hakkında türlü iddialar ortaya attıkları sancılı boşanma sürecinden sonra yollarını ayırdılar.

Ekran önünde tanışan ünlü çift 2015’ten beri devam eden ilişkilerini 2019’da nikah masasına taşımış, düğünleri de televizyon ekranlarından yayınlanmıştı. 2021’de oğulları doğan karı koca dışarıya karşı mutlu mesut bir portre çizerken ilişkileri bir anda bitti.

ARTIK KAVGAYA YER KALMADI... TEK EVLATLARINDAN KÖTÜ HABER GELDİ

Ancak eski aşıklar aldıkları kötü haberden sonra kenetlenip artık oğulları için tek yürek olarak atacak…

Çiftin 4 yaşındaki oğulları Cruz’a otizm teşhisi konduğu ortaya çıktı.





BU TEŞHİSİ BEKLİYORLARDI AMA...

36 yaşındaki Brittany Cartwright geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada haberi duyururken aslında bunu beklediklerini de açıkladı.

Ünlü oyuncu ve ayrıldığı kocası aslında oğullarının konuşmasında gerileme olduğunu daha 2. yaş gününde fark etmişti. Aradan geçen sürede ise Cruz konuşmayı tamamen bıraktı.





"BANA BİR KEZ SENİ SEVİYORUM ANNE DESE"

Oğulları için hemen harekete geçen ve onu terapiye götüren anne ve babası onun başta anne olmak üzere ara sıra faklı kelimeler kullandığını ancak konuşmadığını söylüyor.

Dünyası başına yıkılan annesi Brittany Cartwright “Seni seviyorum” sözünü oğlunun ağzından duyamadığı için içi parçalanıyor.





“BEN OĞLUMUN ANNESİ OLMAK İÇİN YARATILMIŞIM”

Yine de oğlunun çok sevgi dolu olduğunu ve ona olan sevgisini her gün gösterdiğini söyleyen ünlü oyuncu oğlu Cruz’a “benim benden daha iyi olan yarım” ve hayatımın aşkı olarak sesleniyor.

Brittany Cartwright "O benim her şeyim ve konuşamasa da istediği her şeyi, ihtiyacı olan her şeyi biliyorum. O kadar uyumluyuz ki; bu inanılmaz” dediği oğlu Cruz için üzülse de “onun annesi olmak için yaratıldığını” hissediyor.





TERAPİLERE ÇOKTAN BAŞLAMIŞLAR

Otizmin oğlunu sınırlamayacağına inanmak istediğini söyleyen Cartwright çoktan evini Cruz’a uygun şekilde döşemiş ve sürekli olarak terapiye götürüyor.