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Ayrılırken ne kavgalar etmişlerdi… Korktuğu başına geldi… Artık her şey tek evladı için!

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#Brittany Cartwright#Jax Taylor#Otizm
Ayrılırken ne kavgalar etmişlerdi… Korktuğu başına geldi… Artık her şey tek evladı için
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 10:22

Birlikte rol aldıkları televizyon programında tanışmışlar, ekran önünde hayranları onları izlerken aşka düşüp evlenmişlerdi. Büyük bir aşkla yapılan bu evliliğin ömrü çok uzun olamadı.

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Nasıl ki aşklarını herkes izlemişti, ayrılırken yaptıkları kavgalar da hep göz önünde yaşanacaktı.

AYRILIKLARI EPEY SANCILI OLMUŞTU

“Vanderpump Rules” dizisinin iki yıldızı Jax Taylor ve Brittany Cartwright, birbirleri hakkında türlü iddialar ortaya attıkları sancılı boşanma sürecinden sonra yollarını ayırdılar.

Ayrılırken ne kavgalar etmişlerdi… Korktuğu başına geldi… Artık her şey tek evladı için

Ekran önünde tanışan ünlü çift 2015’ten beri devam eden ilişkilerini 2019’da nikah masasına taşımış, düğünleri de televizyon ekranlarından yayınlanmıştı. 2021’de oğulları doğan karı koca dışarıya karşı mutlu mesut bir portre çizerken ilişkileri bir anda bitti.

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Ancak eski aşıklar aldıkları kötü haberden sonra kenetlenip artık oğulları için tek yürek olarak atacak…

Çiftin 4 yaşındaki oğulları Cruz’a otizm teşhisi konduğu ortaya çıktı.

Ayrılırken ne kavgalar etmişlerdi… Korktuğu başına geldi… Artık her şey tek evladı için

BU TEŞHİSİ BEKLİYORLARDI AMA...

36 yaşındaki Brittany Cartwright geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada haberi duyururken aslında bunu beklediklerini de açıkladı.

Ünlü oyuncu ve ayrıldığı kocası aslında oğullarının konuşmasında gerileme olduğunu daha 2. yaş gününde fark etmişti. Aradan geçen sürede ise Cruz konuşmayı tamamen bıraktı.

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Ayrılırken ne kavgalar etmişlerdi… Korktuğu başına geldi… Artık her şey tek evladı için

"BANA BİR KEZ SENİ SEVİYORUM ANNE DESE"

Oğulları için hemen harekete geçen ve onu terapiye götüren anne ve babası onun başta anne olmak üzere ara sıra faklı kelimeler kullandığını ancak konuşmadığını söylüyor.

Dünyası başına yıkılan annesi Brittany Cartwright “Seni seviyorum” sözünü oğlunun ağzından duyamadığı için içi parçalanıyor.

Ayrılırken ne kavgalar etmişlerdi… Korktuğu başına geldi… Artık her şey tek evladı için

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“BEN OĞLUMUN ANNESİ OLMAK İÇİN YARATILMIŞIM”

Yine de oğlunun çok sevgi dolu olduğunu ve ona olan sevgisini her gün gösterdiğini söyleyen ünlü oyuncu oğlu Cruz’a “benim benden daha iyi olan yarım” ve hayatımın aşkı olarak sesleniyor.

Brittany Cartwright "O benim her şeyim ve konuşamasa da istediği her şeyi, ihtiyacı olan her şeyi biliyorum. O kadar uyumluyuz ki; bu inanılmaz” dediği oğlu Cruz için üzülse de “onun annesi olmak için yaratıldığını” hissediyor.

Ayrılırken ne kavgalar etmişlerdi… Korktuğu başına geldi… Artık her şey tek evladı için

TERAPİLERE ÇOKTAN BAŞLAMIŞLAR

Otizmin oğlunu sınırlamayacağına inanmak istediğini söyleyen Cartwright çoktan evini Cruz’a uygun şekilde döşemiş ve sürekli olarak terapiye götürüyor.

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#Brittany Cartwright#Jax Taylor#Otizm

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