Ayrılırken kanlı bıçaklı düşman olmuşlardı… Aşk bitti, çocukları kaldı yadigar… Kırk yıllık dost gibi sarıldılar

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Birkaç yıl önce Hollywood’un en çok konuşulan ayrılık hikâyelerinden birinin kahramanı olmuşlardı. Hiç nikah masasına oturmadılar ancak büyük aşklarından doğan iki çocukları için karşı karşıya geldiler.

AYRILIKLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Üstelik bu ayrılığa bir de ihanet iddiası eklendi ve yaşananlar günlerce hatta aylarca manşetlerden inmedi.

Yıllar önce başlayan büyük aşkları o ihanet konusun gündeme gelince nefrete dönüşecek, yaşadıkları kavgalar da hayranlarının gözleri önünde yaşanacaktı.

Olivia Wilde ve Jason Sudeikis yıllarca birlikte olduktan sonra nişanlanmış, nişanlılıklarını nikah masasına taşıyamadan ayrılmıştı.

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Olivia Wilde gözde bir oyuncuyken yönetmenliğe soyunmuş, yönettiği ilk filmde de ünlü şarkıcı Harry Styles’a başrollerden birini vermişti.

BİR BAŞKA AŞKA GÖNÜL VERDİ, ÇOCUKLARININ BABASINI TERK ETTİ

İkili arasında sette başlayan yakınlaşma en sonunda aşk dönüştü ve Olivia Wilde Jason Sudeikis’i terk edip yeni aşkının kollarına koştu.

Bu ilişkininin henüz kendisinden ayrılmadan önce başladığından şüphelenen Jason Sudeikis de bir akşam eşyalarını toplayıp evi terk ederek Harry Styles’a koşan Olivia Wilde’ı durdurmak için kendini arabasının önüne attı.

Ayrılmak istemeyen, iki çocuklarının uğruna bu ilişkiyi sürdürmek isteyen Jason Sudeikis büyük aşkının ellerinden kayıp gitmesine engel olamayınca intikam almak için çocuklarının velayetini Olivia Wilde’ın elinden almak istedi.

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VELAYET DAVASI AÇTI, HER ŞEY MERAKLI GÖZLERİN ÖNÜNDE YAŞANDI

Bunu da gerçekten oldukça acımasız şekilde yaptı. Olivia Wilde bir etkinlik için çıktığı sahnede elinde mikrofon konuşurken yüzlerce hayranının önünde eline tutuşturulan bir mahkeme celbiyle neye uğradığını şaşırdı.

Jason Sudeikis, çocuklarının velayeti için açtığı davanın evraklarını onu aldatıp terk eden eski nişanlısının eline böyle tutuşturmuş oldu…

Aradan geçen yıllarda eski aşıklar yavaş yavaş bu büyük kavgayı unutup yeniden bir dostluk kurmayı denedi. Bunu da zor olsa bile nihayet başardı.

ARTIK İYİ DOST OLDULAR

Şimdilerde iki çocuklarını birlikte büyütmeye çalışan iyi birer ebeveyn olmaya çalışan eski çift kurdukları dostlukla da deyim yerindeyse düşman çatlatıyor.

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Çocuklarının bir etkinliği için geçtiğimiz gün bir araya gelen Olivia Wilde ve Jason Sudeikis sanki 40 yıllık eski dostlar gibi sarıldılar ve o anlar da paparazzilerin kameralarına yakalandı.

Bu yeniden inşa edilen dostluğun ardında da aslında Olivia Wilde’ın gönül verdiği Harry Styles’dan bir yıl içinde ayrılması vardı.

Jason Sudeikis, kıskançlıktan içinin yanmasına neden olan bu aşk nihayet bittikten sonra her geçen gün biraz daha yumuşadı ve iki çocuğunun annesi olan Olivia Wilde’ı affetmeyi başardı.