Ayrılıktan yıllar sonra gelen itirafı olay oldu... 'Karım öyle parlak bir yıldızdı ki ben hep onun gölgesinde kaldım'

Josh Duhamel, karısı ünlü şarkıcı Fergie ile boşanma davaları bittikten hemen sonra kendinden yaşça epey küçük bir başka ünlü güzelle evlendi. Ve hemen bir çocuğu daha oldu.

Bunun ardından da Josh Duhamel ve Fergie evliliğini bitiren şeyin bu olduğu dedikoduları aldı başını gitti… Josh Duhamel bir çocuk daha istemiş, Fergie ise buna yanaşmamıştı.

Ünlü oyuncu bu yüzden kendinden genç biriyle evlenip yeniden çocuk yapmak istemişti söylenenlere göre…

Bu dedikodu yıllardır konuşuladursun Josh Duhamel geçtiğimiz gün katıldığı bir yanında biten evliliği ve eski karısı Fergie hakkında öyle şeyler söyledi ki herkes şaştı kaldı…

Kendisi de çok ünlü bir oyuncu olan Josh Duhamel “büyük yıldız" Fergie ile birlikte olmanın ve kariyerinin zirvesindeyken onun "gölgesinde" yaşamanın hayatında büyük bir değişime neden olduğunu itiraf etti.

Katıldığı yayında biten evliliği hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düşen Josh Duhamel sunucunun o dönemde "kimin yıldızının daha büyük olduğu" konusunda hiç sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusuna verdiği cevapla aslında evliliğinin bitişine giden yolun nasıl başladığını açıkça ortaya koymuş oldu…

"Evet, muhtemelen," diye itiraf etti Duhamel. "Muhtemelen her şeyden çok kendi egomla ilgili. Sanırım bu durum onu ​​benim kadar rahatsız etmedi. Ama o zamanlar büyük bir yıldızdı!" dediği karısının gölgesinde yaşamaktan rahatsız olduğunu söylüyordu.

İkisi de oldukça ünlüyken evlenmiş olmalarına rağmen Josh Duhamel karısı Fergie’nin ondan çok daha ünlü, çok daha büyük bir yıldız olduğunu fark etmiş ve evlilikleri boyunca da onun gölgesinde kalmaktan içten içe rahatsız olmuştu.

Gerçek adı Stacy Ann Ferguson olan pop yıldızı ve Duhamel, 2009'da evlendikten sonra 2013'te oğulları Axl'ı kucaklarına aldılar. Eski eşler 2017'de ayrıldıktan sonra 2019'da resmen boşandılar.

Fergie ve Duhamel'in evlendiği yıl, Black Eyed Peas üyesi olan Fergie "Boom Boom Pow" ve "I Gotta Feeling" şarkılarıyla Billboard listelerinde 1 numaraya yükselmişti. Fergie ayrıca kariyeri boyunca sekiz Grammy ödülü kazandı ve bunlardan üçünü Duhamel ile evliliği sırasında aldı.

Josh Duhamel ve Fergie ayrılıklarının üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra artık iki iyi dost haline geldiler.

Ünlü oyuncu şu an içinde bulundukları durumu "Oğlumuz Axl'ı birlikte büyütüyoruz. O harika bir anne. Şu anda eşim Audra Mari ile son derece mutlu bir evliliğim var. Shepherd adında 2 yaşında bir oğlumuz ve yolda bir kızımız var. Audra ve Fergie harika bir ilişkiye sahipler, bu da benim için gerçekten önemli olan şey.” diye anlatıyor.

2022'de 32 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Audra Mari ile evlenen 53 yaşındaki Duhamel, amacının “herkesin iyi geçinmesini sağlamak” olduğunu söyledi.

Josh Duhamel eski ve yeni eşi arasındaki ilişkiden bahsederken “Sadece barış istiyorum ve kimse arasında herhangi bir kavga olmasını istemiyorum. Neyse ki, bu konuya yaklaşım biçimleri çok medeni. … Çirkin olabilirdi ama neyse ki olmadı.” diyor.

Josh Duhamel’ın eski eşi Fergie, ikinci bebeğini bekleyen modele övgüler yağdırmış ve çifti ilk kutlayan kişi olmuştu.