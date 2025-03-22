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Ayrılıktan sonra altı ay bekledi… Artık yeni aşklar zamanı… ‘Ünsüz biriyle de olabilirim’

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Jennifer Garner
Ayrılıktan sonra altı ay bekledi… Artık yeni aşklar zamanı… ‘Ünsüz biriyle de olabilirim’
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 08:58

Tüm dünya izlerken ömrünün belki de en acılı süreçlerini yaşadı. Gözünün içine baktığı, büyük bir aşkla sevip evlendiği kocasıyla evliliği her geçen gün tükenerek en sonunda bitti.

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Üstelik tüm bu zaman boyunca kendini işine vermeye çalıştı, kariyerini ele alıp acısını bu şekilde geride bırakmak istediğinde yine bir duvara tosladı.

Turnelerini iptal etmek zorunda kaldı, rol aldığı filmler beğenilmedi, elini nereye atsa olmadı.

Ayrılıktan sonra altı ay bekledi… Artık yeni aşklar zamanı… ‘Ünsüz biriyle de olabilirim’

Bir peri masalı yazmak istemiş, bundan 20 yıl önce nişanlanıp ayrıldığı unutamadığı aşkıyla yeniden bir yuva kurmaya çalışmıştı.

Evlendikleri günden beri bir yandan mutluluk pozları verdiler, bir yandan da kameralar yok sadıkları her yerde kavga edip surat asarken yakalandılar.

Ayrılıktan sonra altı ay bekledi… Artık yeni aşklar zamanı… ‘Ünsüz biriyle de olabilirim’

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in rüyaları kısa sürdü, bir kâbusun içinde uyanıp iki yıllık evliliklerini bitirdiler.

Ben Affleck Jennifer Lopez’le olan evliliği sallantıya girdiğinde ve bittikten sonra da teselliyi eski eşi Jennifer Garner’ın omzuna yaslanmakta bulmuştu.

Hatta eski eşler arasındaki yakınlaşma öyle dikkat çekti ki acaba yeniden birleştiler söylentileri alıp başını gitti.

Ayrılıktan sonra altı ay bekledi… Artık yeni aşklar zamanı… ‘Ünsüz biriyle de olabilirim’

Aşkını elinden kaçıran Jennifer Lopez bu yakınlaşma konusunda sessiz kaldı ancak yakın çevresinden sızan haberlere göre canı çok sıkıldı.

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Ve en sonunda kararını veren ünlü şarkıcı artık yeniden sevmeye, hayatına yeni birini almaya ve yeni gönül maceralarına açık olduğunu duyurmaya karar verdi.

Ayrılıktan sonra altı ay bekledi… Artık yeni aşklar zamanı… ‘Ünsüz biriyle de olabilirim’

Söylenenlere göre Jennifer Lopez aşkı bulmaktan vazgeçmiş değil ve arkadaşları da onu birileriyle tanıştırmaya çalışıyor.

Görünüşe bakılırsa bugüne kadar hayatına giren ünlüler bir yana Jennifer Lopez artık kendine yeni bir ilişki ararken “ünsüz” adayları da göz ardı etmemeyi düşünüyormuş. Bunu da kaynaklar “Jennifer bu kez göz önünde olmayan biriyle çıkmayı düşünüyor ama kendini belirli bir tiple sınırlamıyor” sözleriyle anlatıyor.

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Ayrılıktan sonra altı ay bekledi… Artık yeni aşklar zamanı… ‘Ünsüz biriyle de olabilirim’

55 yaşındaki Lopez, Affleck'le 6 Ocak'ta boşanmalarının kesinleşmesinden sadece bir ay sonra, geçen ay yasal olarak bekâr ilan edildi. Ancak eski eşlere bunun 21 Şubat'a kadar yürürlüğe girmeyeceği söylendi.

Bu tarih Lopez’in ikinci evlilik yıldönümlerinde boşanma davası açmasından altı ay sonrasına denk geliyor.

Jennifer Lopez yoluna devam etmeye hazır görünse de, eski kocası geçmişe takılıp kalmış gibi görünüyor.

Ayrılıktan sonra altı ay bekledi… Artık yeni aşklar zamanı… ‘Ünsüz biriyle de olabilirim’

52 yaşındaki Ben Affleck birlikte daha fazla zaman geçirmeye başladıklarından beri gözünü eski eşi Jennifer Garner'a “dikmiş” durumda. İkili sürekli bir arada görüntüleniyor.

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Jennifer Garner

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