Ayrılıktan bir yıl sonra ilk kez yan yana… O sessiz bakış kalın bir romana bedel…

Haberin Devamı

Sürekli olarak mutlu olmadıkları, hep kavga ettikleri ve evliliklerinin sallantıda olduğu söylenen çift en sonunda 20 Ağustos 2024’te, tam da ikinci evlilik yıl dönümlerinde resmen boşanmak için ilk adımı attılar.

EVLİLİKLERİ DE AYRILIKLARI DA ÇOK KONUŞULDU

Hem de Jennifer Lopez’in mahkemeye verdiği bu boşanma dilekçesinde ayrılık tarihleri 26 Nisan olarak belirtilmişti… Yani ünlü çift aslında biten evliliklerini bir süre daha ayakta tutabilmek için uğraşmış, en sonunda acı gerçekle yüz yüze kalmıştı.

AYRILIKTAN SORA İLK KEZ YAN YANA POZ VERDİLER

Bu çok konuşulan ayrılığın ardından bir seneden biraz fazla zaman geçti. İki ünlü yıldız da kendi yollarına gitti ve hayatlarını yeniden kurdu. Bu süreçte de hem birbirleri hem de yürümeyen ilişkileri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptılar.

Haberin Devamı

Ve Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ocak ayında boşanma kararlarının resmileşmesinin ardından ilk kez New York'ta "Örümcek Kadının Öpücüğü" galası için bir araya geldi.

Lopez ve Affleck, kırmızı halıda yan yana poz verip sanki aralarında bu üzücü ayrılık hiç yaşanmamış gibi davrandı. Bir yandan fotoğrafçılara gülümseyen ikili bir yandan da sohbet etti hatta bir ara Ben Affleck eski karısının kulağına eğilip ona etraftakilerin duymayacağı bir şeyler fısıldadı.

Jennifer Lopez gala için filmin adıyla uyumlu, örümcek temalı bir kostüm seçmişti. Ancak giydiği elbise yürümesini zorlaştırdı. Ben Affleck burada da devreye girerek eski karısının elinden tutup ona destek oldu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanmalarının ardından ilk kez yan yana geldiler

Haberin Devamı

ESKİ EŞİ ÖVMELERE DOYAMADI

Eski aşıkları bir araya getiren ise Ben Affleck’in Jennifer Lopez’in başrolünde oynadığı müzikal film Örümcek Kadının Öpücüğü’nün yapımcılığını üstlenmesiydi.

Ben Affleck eski eşiyle samimi görüntüler verirken kendisine uzatılan mikrofonlara da onun filmde harika olduğunu söylemekten geri durmadı.

Ben Affleck'in eski karısına bu biraz gurur biraz da buruklukla bakışı çok konuşuldu

Jennifer Lopez’i bol bol öven Affleck "Jennifer bu işe dahil olduğunda... Elinden gelenin en iyisini yapacaktı ve yaptı. Çok çalıştı. Tüm yeteneklerini görüyorsunuz, klasik müzikalleri izleyerek büyümüş biri” dedi.

Haberin Devamı

"BU FİLM ZOR ZAMANLARI ATLATMAMA YARDIMCI OLDU"

Lopez de dün katıldığı bir programda Ben Affleck’in filmin çekilmesine olan katkısından bahsetmiş ve "Ben olmasaydı film çekilmezdi ve bu konuda hakkını hiç yiyemem” dedi.

Ben Affleck Jennifer Lopez'in yeni filminin yapımcısı

Lopez "Bu film, filmlerin ve sanatın hayatımızın en zor zamanlarında bizi nasıl kurtardığıyla ilgili. Ve bu projeyi gerçekleştirmek benim için öyle bir hayalin gerçekleşmesiydi ki, kişisel hayatımda da zor bir dönemi atlatmamı sağladı” diyerek filmin çekilmesinin kişisel hayatındaki zor bir dönemi atlatmasını sağladığını söyledi.

Yıldız oyuncuya bu önemli gecede ikizleri Max ve Emme de eşlik etti

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu: Sustum çünkü utandım Haberi görüntüle

BİRBİRLERİ HAKKINDA HİÇ KÖTÜ SÖZ ETMEDİLER

Jennifer Lopez Ben Affleck ayrılığının ardından çok gözyaşı dökmüş ve zor zamanlardan geçmiş olsa da artık bambaşka biri olduğunu dile getirmiş ve "Başıma gelen en iyi şeydi çünkü beni değiştirdi” demişti.

Ben Affleck de boşanmadan daha memnun olan taraf gibi gözüküp, kapalı kapılar ardında eski eşi hakkında hiçbir şey duymamak için elinden gelini yaptığı söylense de Jennifer Lopez hakkında kötü konuşmamış, ona sadece saygı duyduğunu söylemişti.

PERİ MASALLARI 2 YILDA SONA ERDİ