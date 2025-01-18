'Nişanı attılar' söylentileri beş ay sürdü: Ünlü aşıklar yine yan yana can cana

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Görünüşe göre ünlü çift de bu grupta yer alıyor.

İlişkileri başından beri çok ilgi çeken bu ünlü çiftin nişanlandığı duyuldu önce. Bundan beş ay önce ayrılık iddiaları ortada dolaşmaya başladı. Kendileri konu hakkında daha önce hiçbir açıklama yapmadıkları için bu konu da bir gizem perdesinin ardında kaldı.

Yine de bu beş aylık süre içinde hiç birlikte görüntülenmediler. Belli ki gerçekten ayrılmışlardı ya da aralarına bir soğukluk girmişti.

Bu zamanın sonunda öyle ya da böyle yeniden bir araya geldikleri onların bile ummadığı bir şekilde kanıtlanmış oldu. Birlikte çıktıkları tatilde çekilen bir video sosyal medyada paylaşılınca da ünlü aşıkların birbirlerinden vazgeçemediği gözler önüne serilmiş oldu.

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ÜNLÜ AŞIKLAR BİRLİKTE GEZİYE GİTMİŞ

Bu öykünün kahramanları Gwyneth Paltrow'un dostane bir şekilde boşandığı eski kocası Chris Martin ile genç kuşağın ünlü oyuncularından Dakota Johnson.

Coldplay, grubunun solisti Martin ve Melanie Griffith ile Don Johnson'ın tarihe geçen büyük aşkının tek meyvesi olan Dakota Johnson'ın ilişkisi ilk duyulduğunda hayranlarında büyük bir heyecan yarattı.

Bir süre sonra da ikilinin nişanlandığı haberleri ortada dolaşmaya başladı. Bütün bunlar olurken Chris Martin'in eski karısı Gwyneth Paltrow ile Grinin Elli Tonu filmiyle yıldızı parlayan Dakota Johnson arasında bir dostluk bile gelişti.

Paltrow'un yeni kocası Brad Falchuk da aralarına katıldı ve sık sık birlikte vakit geçiren iki aileye dönüştüler.

Görünüşe göre de Martin ile Johnson'ın ilişkisi gayet iyi gidiyordu. Fakat bundan beş ay önce çiftin yollarını ayırdığı duyuldu.

Dakota Johnson'ın bir gün parmağında nişan yüzüğüyle ertesi gün yüzüğü olmadan görüntülenmesi ise söylentileri iyice alevlendirdi.

Beş aylık süreçte ikisinden de ses çıkmadı. Ama sonunda ayrılmış olsalar bile küs kalamadıkları, yeniden bir araya geldikleri gözler önüne serildi.

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HİNDİSTAN'DA BİR TAPINAĞI ZİYARET ETTİLER

Meğer Chris Martin ile Dakota Johnson, birlikte Hindistan gezisine çıkmışlar!

Ünlü aşıklar, Mumbai'deki Babulnath Tapınağı'na bir ziyarette bulundu. O sırada da tapınağın kapısı önünde onlarca hayran toplandı. Fotoğrafçı Pallay Palliwall'da Martin ile Johnson'ın tapınak ziyaretini takip edenler arasındaydı. Palliwall'ın çekip sosyal medya hesabından paylaştığı video da Chris Martin ile Dakota Johnson'ın ilişkisinin bitmediğinin kanıtı oldu.

Videoya göre Martin ile Johnson'ın tapınak ziyareti hayranlarının da ilgisini çekti. Tapınaktan çıkan çift, kalabalığın arasından hemen ayrılamadı. Hatta bir süre yan yana durup fotoğraf çektirdiler.

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O anlarda ikisinin de yüzünden gülümsemenin eksik olmadığı görüldü.



Ünlü aşıklar Hindistan gezisi sırasında Mumbai'de bulunan Babulnath Tapınağı'nı ziyaret ettiler. Bir rehberin eşlik ettiği çift, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. İkisinin de ülkenin geleneksel motiflerini yansıtan giysiler giymesi de dikkatlerden kaçmadı.





İLİŞKİNİN GEÇMİŞİ 2017 YILINA KADAR UZANIYOR

Çhris Martin ile Dakota Johnson'ın ilişkisine kısaca bir bakarsak...

Aslında ikilinin ortak geçmişi 2017 yılına kadar uzanıyor... Bu da kamuoyuna yansıyan kısmı tabii..

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O yıl defalarca birlikte görüntülendiler. Hatta Johnson, Chris Martin'in Coldplay grubuyla birlikte verdiği Los Angeles konserinde seyirciler arasındaydı. Bir yıl sonra da artık el ele görüntülenmeye başladılar.

Aynı yıl Dakota'nın annesi Melanie Griffith, Chris Martin hakkında "Ona bayılıyorum" deyince artık ilişkinin aileler tarafından da onaylandığı ortaya çıktı.

Dakota'nın annesi, ünlü oyuncu Melanie Griffith kızının Chris Martin ile ilişkisini onayladığını daha ilk önemde ifade etti.

AŞKLARI HAKKINDA KONUŞMAMAYI SEÇTİLER

Ne Dakota Johnson ne de Chris Martin bu ilişki hakkında öyle uzun uzun konuştu. 2018 yılının sonlarında, ilişkiyi yarım ağızla onaylayan kişi Dakota Johnson oldu. Sadece "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, ama çok mutluyum" dedi.

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Aynı yıl Chris Martin Dakota Johnson'ı kendi ailesiyle tanıştırdı. Şükran Günü'nü hep birlikte kutladılar.

2019 yılında kısa bir ayrılık yaşasalar da yine bir araya geldiler.

2020 yılında da Martin'in eski eşi Gwyneth Paltrow, ünlü müzisyenin Dakota Johnson ile ilişkisi hakkında konuştu. Dakota'nın geniş ailenin bir parçası haline geldiğini anlattı. Hatta ondan çok hoşlandığını da sözlerine ekledi.

AYNI EVE YERLEŞTİLER

Martin ile Johnson, 2021 yılında aynı evde yaşamaya başladı.

Aşk öylesine büyüdü ki Martin Coldplay'in bir konserinde My Universe (Benim Kainatım) adlı şarkıyı Dakota'ya adadığını ilan etti.

Geçen yılın mart ayında Dakota Johnson ile Chris Martin'in nişanlandığını çifte yakın kaynaklar doğruladı.

Ağustos ayında haklarında çıkan ayrılık söylentilerine rağmen mutlu bir ilişki sürdürdüklerini açıkladılar. Hatta söylentilerin gerçeği yansıtmadığını savundular. Yine de bir süreliğine onları birlikte gören olmadı.

Hindistan gezisinde çekilen görüntüler, Dakota Johnson ile Chris Martin'in ayrılmış olsalar bile artık bir arada olduklarını iyice kanıtladı.

Dakota Johnson, Hollywood'un bir dönemine aşklarıyla damgasını vuran Melanie Griffith ile Don Johnson'ın kızı.





Chris Martin, 2003 ile 2016 arasında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow ile evliydi. İki çocuğu bulunan çift, dostane bir şekilde ayrıldı. Paltrow'un ikinci kocası Brad Falchuk ve Martin'in sevgilisi Dakota Johnson da dahil geniş bir aile olarak sık sık bir araya geliyorlar.





Gwyneth ile Dakota'nın dostlukları da artık ünlü isimlerin hayranları tarafından çok iyi biliniyor.