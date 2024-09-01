Ayrılık sonrası ilk pozlar… Eski kocasına selam yolladı… ‘Yıkılmadım, ayaktayım!’

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Çok konuşulan bu aşk büyük bir gümbürtü çıkararak yeniden alevlenmiş, rüya evlilikte sorunlar olduğu aylarca yazılıp çizilmiş ve “beklenen son” için adeta gün sayılırken ayrılık haberi ve boşanma kararı ise sessizce alınmıştı.

BİR YANI KAN AĞLIYOR BİR YANI İSE ARTIK “OH!” DEDİ

Lopez 20 Ağustos'ta iki yıllık eşinden boşanmak için mahkemeye gitti ve ayrılık nedeni olarak “uzlaşmaz farklılıkları” gösterdi. Ve sonra da ortadan kaybolup bu konuda hiç konuşmadan kendi kabuğuna çekildi.

Bu süreçte Ben Affleck kâh çocuklarıyla kâh da kendisi için kiraladığı yeni evine yemek siparişi verirken, gayet neşeli bir şekilde görüntülenmişti.

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Bir peri masalı gibi başlayan evliliği bitmesin diye çok uğraştığı ancak Ben Affleck’ten bu konuda tek bir çaba bile göremediği için en sonunda boşanmaya karar verdiği söylenen Jennifer Lopez’in bir yandan çok üzgün olduğu ancak yine de bu dillere düşen drama bittiği için rahatladığı konuşuluyordu. Aşkları, 20 yıl sonra bir araya gelişleri, düğünleri ve sık sık magazin basınına yansıyan kavgalarıyla çok konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck sonunda ayrıldı

AYRILIK SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

55 yaşındaki Lopez en sonunda geçtiğimiz gün ilk kez insan içine çıktı ve bir etkinliğe katılmak için gittiği Beverly Hills’te arabasından inerken görüntülendi.

Boyundan bağlamalı beyaz crop bluzunu şık bir kot pantolonla kombinleyen Jennifer Lopez pembe renkli güneş gözlüğü ve kalın topuklu ayakkabılarla şık ama rahat bir şekilde giyinmişti. Yıldız şarkıcı yaz görünümünü timsah derisi bir çanta ve yüzükler ile altın ve gümüş bilezikler de dahil olmak üzere çok sayıda mücevherle süsledi. Ünlü şarkıcı ayrılık ortaya çıktıktan sonra ilk kez böyle görüntülendi... Lopez'in yüzü gülmüyordu ama şıklığı ve güzelliği her zamanki gibi yerindeydi

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BİR YÜZÜK ÇIKTI, GERİ KALAN TÜM PARMAKLAR YÜZÜK DOLDU!

Jennifer Lopez’in içi kan ağlasa da boşandığı kocası Ben Affleck’in taktığı evlilik yüzüğünün boşluğunu kapatmak için neredeyse bütün parmaklarını yüzüklerle süslediği ise dikkatlerden kaçmadı…

Jennifer Lopez'in boş kalan yüzük parmağı yerine tüm parmaklarını yüzüklerle süslediği dikkatlerden kaçmadı

Lopez ve Affleck, 2000'li yılların başında nişanlanıp düğünlerinden günler önce ayrıldıktan yaklaşık yirmi yıl sonra, 17 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikâh masasına oturdu. Ağustos 2022'de de Las Vegas'taki nikâhlarını kutlamak için gösterişli bir de düğün töreni düzenlediler.

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SEVGİ HER ŞEYE YETMEDİ… BEKLEMEKTEN YILINCA SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Bu muhteşem düğünden tam İki yıl sonra Lopez, yazın büyük bir kısmını ayrı geçirdikten sonra Affleck’ten boşanmak için dava açtı. Eski çiftin evlilik öncesi anlaşması yapmadığı ve Lopez’in mahkemeye avukat bile tutmadan gittiği ortaya çıktı.

Çifte yakın kaynaklar, Lopez ve Affleck'in “birbirlerini gerçekten sevdiklerini ve her şeyin çok hızlı geliştiğini” belirterek, çiftin 20 yıl geride kalmış aşklarını yeniden canlandırırken iyi niyetli olduklarını, evliliklerini yürütmek için uğraştıklarını ancak Lopez'in artık “beklemekten bıktığını” söyledi.

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INSTAGRAM SUSKUNLUĞUNU DA BOZDU: YAZINI “ÖZET” GEÇTİ

Haftalar süren yokluğunun ardından ortaya çıkan ve “yıkılmadım ayaktayım” mesajı veren Jennifer Lopez bir yandan da epeydir ihmal ettiği Instagram’dan da paylaşım yaparak sosyal medya orucunu bozdu.

Jennifer Lopez ortaya çıkışıyla birlikte Instagram orucunu da bozdu ve bir dizi fotoğraf paylaştı... Bunların içinde ayrıldığı Ben Affleck'e imalı mesajlar içerenler de vardı...

Yaz boyunca çekilmiş bir dizi fotoğrafını hayranlarıyla paylaşan Lopez fotoğrafları “Ne yazdı ama!” mesajıyla paylaştı. Kedi çektiği selfie’leri, kız kardeşiyle birlikte verdikleri bir pozu, doğanın içinden birkaç fotoğrafı paylaşan Lopez ayrıca üzerinde “Çiçek açmış ve umursamaz, ulaşılamaz ve huzur içinde” mesajının yazılı olduğu bir tişört giyen bir kadının fotoğrafının yanı sıra bir de düz zemin üzerine “Her şey ilahi bir düzen içinde gelişiyor.” fotoğrafı da paylaşarak ayrılık sonrası hallerini hem hayranlarına hem de imalı şekilde eski eşi Ben Affleck’e göstermiş oldu…