Ayrılık kısa sürdü... İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan barıştı

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Barıştılar

Bir süre önce ayrıldıklarını açıklayan İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan önceki akşam Bebek'teydi. Barışan sevgililer, Cansel Elçin’in doğum günü partisine birlikte katıldı.Helvacıoğlu, ilişkilerine bir şans daha verdiklerini söyledi: “Bazı anlaşmazlıklar vardı. Konuştuk ve bunları aşabileceğimize karar verdik.” Yolaç Özcan da “Bu barışmanın ardından evlilik teklif etmeyi planlıyor musunuz?” sorusuna “Bu yolda her zaman sürprizler olabilir” yanıtını verdi.

Çift terapisi yapacaklar

BERFU Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler’le stand-up yapacaklarını açıkladı.

Instagram’da yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çeken Yenenler, bu haberi yine sosyal medya hesabında duyurdu. “Çift Terapisi” adlı stand-up gösterilerinin afişini paylaşan Berfu Yenenler takipçilerine şöyle seslendi: “Bu sene Komedi Festivali’nde biz de ilk kez sahneye çıkıyoruz. ‘Çift Terapisi’ 4 Aralık Pazar saat 20.00’de BKM Tiyatro’da. Heyecandan yüreğim dayanmıyor, bizi yalnız bırakmayın.”

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Hayranlarından düğün hediyesi

HAYRANLARI, temmuz ayında Almanya’da evlenen, ardından İtalya’da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’na anlamlı bir hediye verdi.

İki ünlü oyuncunun sevenleri, Mardin’in Derik İlçesi’nde bulunan Bayır İlkokulu’nun anasınıfını yeniledi. Hayran grubu ayrıca anasınıfı için oyuncak ve kitap aldı, üç çocuğun da eğitim masraflarını karşıladı. Özge Gürel “Hep gülümseme sebebimsiniz, arada ağlama. Ne şanslıyım, çok seviyorum hepinizi” mesajıyla teşekkür etti. Serkan Çayoğlu da “Hayranım size. İyi ki varsınız” mesajını paylaştı.

Sürpriz misafir

GÖKSEL, önceki akşam Manavgat Belediyesi organizasyonuyla Antalyalılarla buluştu.

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Sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendiren Göksel’in sahnede sürpriz bir misafiri de vardı. Konserin ortasında birden sahneye çıkan köpeğe sarılan ünlü şarkıcı ‘küçük hanım’ diye sevdiği misafiriyle şarkılarına kaldığı yerden devam etti.

77 kere oynadı

Selçuk Yöntem, başrolünde oynadığı “Amadeus” adlı oyunla geçtiğimiz akşam Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıktı.

Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında oyunun önceki sezonlarında rol alan Okan Bayülgen de vardı. Yöntem, birlikte çektikleri selfie’yi paylaştı: “Okan Bayülgen kardeşim 77 kere Amadeus’u oynadığı ‘Amadeus’ oyununu gelip seyretti, bizleri çok mutlu etti.”

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Çocuklardan hatıra ormanı

BU sene 29’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, “sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleşti.

Festival boyunca iklim krizine ve doğaya dikkat çekildi. Ayrıca “Her Çocuk Bir Fidan” temasıyla bir hatıra ormanı oluşturuldu. Çocuk etkinliklerine ve film gösterimlerine katılım sağlayan her çocuk için Adana-Sarıçam’da toplamda 2 bin adet fidan dikildi. Geçen yıl yangın sebebiyle kaybettiğimiz ormanlık alanda yapılan fidan dikimiyle yeniden ağaçlandırılan alana “Altın Koza Hatıra Ormanı” adı verildi. Fidan dikimine Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi’nden 50 öğrenci ve öğretmen katıldı.

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