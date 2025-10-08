Ayrılık iddiaları yalan oldu… Ünlü çift aylar sonra yan yana! Onu görebilmek için okyanuslar aşıyor

Haberin Devamı

Oysa genç aşıklar ayrılmak bir yana birbirlerini görebilmek için yol tepmeye, okyanuslar aşmaya devam ediyorlar.

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet aylar sonra ilk kez birlikte görüntülendi.

Timothee Chalamet geçtiğimiz akşam yeni filmi Marty Supreme’in New York Film Festivali galasına katıldı.

Kylie Jenner da sevgilisinin yanında kırmızı halıya çıkmadı ancak onu bu önemli gecesinde yalnız da bırakmadı.

Ünlü aşıklar, kuliste birlikteyken görüntülendi ve New York Film Festivali de bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

29 yaşındaki Oscar adayı oyuncu kürklü siyah deri ceketi, lacivert beyzbol şapkası ve okuma gözlüğüyle oldukça havalı görünüyordu. 28 yaşındaki "Kardashians" yıldızı da tamamen siyah giyinmiş ve erkek arkadaşının birkaç adım gerisinden yürürken ceketini sıkıca kavramıştı.

Bu arada Timothee Chalamet bir filmini bitirip galasına gelmişti ancak çekimleri devam eden Dune serisinin üçüncü filmi için saçlarını kazıtmıştı ve bu yüzden de gece boyunca başındaki şapkayı hiç çıkarmadı.

İkili New York’ta görüntülenmeden sadece saatler önce Paris Moda Haftası’nda olan Kylie Jenner bir kez daha sevgilisinin yanında olabilmek için özel jetiyle hemen okyanusları aşarak New York’a uçmuştu.

Jenner ve Chalamet'in en son birlikte halka açık bir yerde fotoğraflandıkları tarih, ağustos ortasındaydı. Keylie Jenner yine "Dune: Bölüm Üç"ün çekimleri için Macaristan'da olan sevgilisinin yanına uçmuş, çift bir kahve buluşmasında hayranlarıyla selfie çektirmişti.

O gün Budapeşte Baristaları'nın Instagram hesabı, kafeye "girdikten hemen sonra" gülümseyen ikilinin selfie’sini paylaşmış ve çok nazik ve samimi davrandıklarını belirtmişti.

Bundan önce de temmuz ayı başlarında Güney Fransa'da el ele yürürken görülen Keylie Jenner Timothee Chamalet çiftinin son zamanlarda ayrı kalmalarının tek sebebinin ikisinin de çok yoğun şekilde çalışmaları olduğu söyleniyor.

Görüşmekte zorlanan ünlü aşıkların ayrı kaldıklarında sürekli görüntülü konuşarak hasret gidermeye çalıştığı konuşuluyor.