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Ayrılık ‘geliyorum’ dedi: 4 yıllık evlilik bitti

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#Lily Allen#David Harbour#Ayrılan Ünlü Çiftler
Ayrılık ‘geliyorum’ dedi: 4 yıllık evlilik bitti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 07:31

Evlilikleri büyük bir aşkla ve kaçarak kıydıkları nikahlarıyla büyük bir heyecanla başlayan ünlü çiftin hayalleri sadece dört yılda yıkıldı. Bir süredir aldatma iddialarıyla gündemden düşmeyen ve aslında çoktan yollarını ayırmış olan ikiliden resmen ayrılık haberi geldi.

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Yakınları basına “Evlilikleri çöküyordu ve en sonunda ayrıldılar” demekle yetinse de aslında Lily Allen ve David Harbour çiftinin evliliği uzun süredir hem hayranlarının hem de magazin basınının dilinden düşmüyordu.

Ayrılık ‘geliyorum’ dedi: 4 yıllık evlilik bitti
Eylül 2020'de kimselere haber vermeden Las Vegas'a kaçarak evlenen Lily Allen David Harbour çiftinin evliliği bitti

MUTSUZLUK ONU YİYİP BİTİRİYORDU

Şimdilik ikisinden de bu ayrılıkla ilgili bir açıklama gelmese de ünlü şarkıcı Lily Allen bir süredir özel hayatında ne kadar mutsuz olduğunu, adeta depresyonun pençesine düştüğünü açıkça dile getirmekten çekinmiyordu.

Çocukları olduktan sonra şarkıcılık kariyerine ara veren ve bu yüzden de kendini hep bir anlamda suçlu hisseden Allen geçen sene “Çocuklarımı çok seviyorum ama onlar yüzünden kariyerim mahvoldu” diyerek dikkat çekmişti.

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Ayrılık ‘geliyorum’ dedi: 4 yıllık evlilik bitti

Tanışır tanışmaz aşka düştüğü Stranger Things dizisinin yıldızı David Harbour’la kısa sürede evlilik kararı alan ve Las Vegas’a kaçıp evlenen Lily Allen’ın evliliği bir süredir deyim yerindeyse sinyal veriyordu.

ŞİFA BULMAK İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİNE YATTI

En sonunda Lily Allen içinden çıkamadığı bunalım sebebiyle bir rehabilitasyon merkezine yattı ve şifa bulmaya çalıştı. Bu kararın ardında da aldığı son ve en acı darbe vardı.

Ayrılık ‘geliyorum’ dedi: 4 yıllık evlilik bitti
Lily Allen zaten kişisel bunalımlar yaşarken bir de kocasını internetteki flört uygulamalarında başka kadınların peşinde yakaladı... Zaten yolunda gitmeyen evlilik de böylece bitiverdi

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Dizisinin son sezonunun çekimleri için uzun süre aile evinden uzakta kalan David Harbour’ın ünlülere özel bir internet flört sitesine kaydolduğunu keşfeden Lily Allen adeta yıkıldı.

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Kendisi de sahte bir hesap açan ve kocasının peşine düşen Allen onu bu sitede aşkı başka kadınlarda ararken yakaladı. Ve belki de aslında vermek isteyip veremediği zor kararı bu sayede daha kolay alabilmiş oldu.

Ayrılık ‘geliyorum’ dedi: 4 yıllık evlilik bitti
Lily Allen ocak ayında katıldığı yayında “Herhangi bir şeyle ilgilenmekte zorlanıyorum. Gerçekten iyi bir yerde değilim,” dedi. “Aylardır bu konudan bahsettiğimi biliyorum ama gittikçe kötüleşiyorum. Her şey kontrolden çıktı. Denedim.” diyerek içine düştüğü mutsuzluğu itiraf etmişti

İNTERNETTE BULDU, İNTERNETTE KAYBETTİ

Kaderin cilvesi mi denir bilinmez ancak Lily Allen ve David Harbour da bu uygulamada tanışmıştı. Ünlü şarkıcı aşkı bulduktan ve evlendikten sonra uygulamayı sildi. Ancak anlaşılan David Harbour bunu yapmadı ve karısına da bu gerçeği söylemedi.

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David Harbour 2022’de verdiği bir röportajda üçüncü randevularında Lily Allen’a aşık olduğunu söylemişti. Ancak bu aşk evliliklerini kurtarmaya yetmedi.

Ayrılık ‘geliyorum’ dedi: 4 yıllık evlilik bitti
Kaderin bir cilvesi olarak Allen ve Harbour da aynı uygulamada tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı

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39 yaşındaki Lily Allen ilk evliliğini bir müteahhit ve dekoratör olan Sam Cooper ile yapmıştı. Allen’ın 2011’den 2018’e kadar süren bu evlilikten 13 yaşında Ethel ve 12 yaşında Marnie adında iki kızı var.

Ayrılık ‘geliyorum’ dedi: 4 yıllık evlilik bitti

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#Lily Allen#David Harbour#Ayrılan Ünlü Çiftler

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