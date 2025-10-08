Ayrıldığı kocasından gördüğü şiddeti gözyaşlarıyla anlattı… ‘Beni hayat kadınlarıyla aldatan eşim hiç senin kadar alçalmadı!’

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Denise Richards, eski eşi Aaron Phypers'ı kendisine defalarca şiddet uygulamakla suçluyor.

Denise Richards mahkemede verdiği yürek burkan bu şiddet ve taciz ifadesinde ayrıldığı kocasını kafasını "ezmekle" suçladı.

MAHKEMEDE GÖRDÜĞÜ ŞİDDETİ AĞLAYARAK ANLATTI

Ünlü oyuncu dünkü duruşmada, ayrı yaşadığı eşi Aaron Phypers'ın elinde maruz kaldığı iddia edilen tacizi gözyaşları içinde anlattı.

Eski sağlık merkezi sahibi kocasının uyguladığı şiddet yüzünden üç kez beyin sarsıntısı geçirdiğini söyleyen Richards mahkemede Aaron Phypers'a karşı verilen geçici uzaklaştırma kararının kalıcı hale getirilmesini talep etti.

Denise Richards daha önce de mahkemeye gözünün mosmor olduğu fotoğrafları sunmuş ve şiddet iddialarını ilk kez dillendirmişti.

Ünlü oyuncu 2022’den beri devam eden bu şiddet sarmalında eski eşinin kafasını duvarlara çarptığını, boynunu sıktığını ve defalarca onun "kafatasını eziyormuş gibi hissettiğini" anlattı.

"BENİ DÖVEREK TELEFONUMU ELİMDEN ALMAYA ÇALIŞTI"

Verdiği ifadeye göre bu olaylardan en sonuncusu bu yılın nisan ve mayıs aylarında yaşandığını anlatan ünlü oyuncu eski kocasının kendisini döverek telefonunu elinden almaya çalıştığını söyledi.

Denise Richards o sırada yeni bir yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini ve dikişlerinin bile alınmadığını söylerken bu yüzden çok savunmasız olduğunu ve korkudan ona telefonunu verdiğini anlattı.

ESKİ EŞİNİN KUZENİ DE KONUŞTU: BUGÜN BİLE TAM ANLAMIYLA ŞOKTAYIM

Üstelik tüm bu ifadeler Aaron Phypers'ın kuzeni tarafından da mahkemede doğrulandı. Kathleen McAllister, Ocak 2022'de "Aaron'ın Denise'e vurduğunu ve hemen gözünün çok kötü morardığını gördüğünü" ifade etti.

İki kuzen o dönemde birlikte çalışıyordu ve Kathleen McAllister ifadesinde "Bugün bile bu konuda tam anlamıyla şoktayım" dedi.

ESKİ KOCA İDDİALARI REDDETTİ: ASIL O BENİ ALDATTI

Tüm bu korkunç şiddet iddialarıyla suçlanan eski eş Phypers ise Richards'ın istismar iddialarının tamamını reddederek tam tersi kendisinin yalanlarla ve manipülasyonlarla hedef alındığını savundu.

Eski eşi ünlü oyuncu Denise Richards’ı kendisini aldatmakla ve evliyken bu ilişkiyi sürdürmekle suçluyor.

ESKİ KOCASINI ÖVDÜ... "O BANA ÇOK ÇEKTİRDİ AMA ASLA BÖYLE ŞEYLER YAPMADI"

Davanın en ilginç bölümündeyse Denise Richards eski eşi Charlie Sheen’i andı ve “Onunla olduğumda asla bunları yaşamadım. Charlie ne yaşarsak yaşayalım bu adam gibi “bel altı vuran” biri olmadı. Onunla yürümeyen ve çok gümbürtü kopararak biten evliliğim bu beni döven narsist adamla yaşadığımdan çok daha iyiydi” dedi.

Denise Richards’ın eski eşi Charlie Sheen’in de bu zorlu dava sürecinde tanık olarak mahkemeye çağırılabileceği iddia ediliyor.

Charlie Sheen ve Denise Richards 2000 yılında tanışıp 2002 yılında evlenmişlerdi. Bu evlilikten Sami (d. 2004) ve Lola (d. 2005) adında iki kızları oldu.

Richards, ikinci kızlarına hamileyken, yaklaşık üç yıllık evliliğin ardından, Mart 2005'te "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtı.

ONU OTEL ODALARINDA HAYAT KADINLARIYLA BULMUŞTU

Bu dönem aynı zamanda Sheen'in madde bağımlılığıyla boğuştuğu ve oynadığı diziden kovularak hayatının tepe taklak olduğu dönemdi.

Denise Richards Charlie Sheen’i bir otel odasında hayat kadınlarıyla yakalamış, ikilinin orada yaşadıkları ve Richards’ın Charlie Sheen’e fiziksel saldırıda da bulunduğu büyük kavga haftalarca manşetlerden inmemişti.