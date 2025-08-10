Ayrıldığı kocası kanser olunca baş ucundan ayrılmamıştı… ‘Onu aldattım… Belki de bu hastalık benim cezam’

Haberin Devamı

The Real Housewives of Beverly Hills dizisinin eski oyuncusu ve efsane şarkıcı John Mellencamp’ın kızı olan Teddi Mellencamp birkaç yıl önce ölümcül cilt kanseri melanomaya yakalanmıştı.

ÖNCE ÖLÜMCÜL CİLT KANSERİNİ YENDİ, SONRA KOCASINDAN AYRILDI

Yoğun tedaviler ve geçirdiği peş peşe ameliyatların ardından kanseri yenen ünlü oyuncu tam iyileştikten sonra 2024’te üç çocuğunun babası Edwin Arroyave’den ayrılmıştı.

Ayrılık haberi gelmeden kısa bir süre öncesine kadar aşk pozları veren çift bir andan yollarını ayırınca herkes şaşkına döndü. Sonrasında da Teddi Mellencamp’ın Edwin Arroyave’yi aldattığı, evliliklerinin bu yüzden bittiği dedikoduları yayıldı.

İHANET DEDİKODULARI BİTMEK BİLMEMİŞTİ

İki taraf da bu konuda bir yorum yapmadı ve konu kapandı.

Teddi Mellencamp tam cilt kanserini yenip artık yeni bir hayata başlayacakken bu kez de kanserin yayıldığını, beyninde çok sayıda tümör olduğunu öğrendi.

Kanserinin 4. yani son evre olduğunu açıklayan Teddi Mellencamp beyninde çok sayıda tümör bulunduğunu, en tehlikeli olanların acil ameliyatla alındığını söylemişti.

Ameliyatın hemen ardından kemoterapiye başlayan ünlü oyuncu durumunun kritik olduğunu, kemoterapiye rağmen yaşamaya şansının çok yüksek olmadığını anlatmış ve sevenlerinden dua istemişti.





KANSER BEYNİNE SIÇRADI, ÇOK SAYIDA TÜMÖRÜ ALINDI

Doktorlarının cilt kanserinin yayıldığını geç tespit ettiğini ve durumunun bu yüzden ciddileştiğini de anlatan Mellencamp kemoterapiyle birlikte aldığı bağışıklık sistemi tedavisine de ara vermek zorunda kalmıştı.

12 yaşında Slate, 10 yaşında Cruz ve 5 yaşında Dove adında üç çocuğu olan ünlü oyuncu hayata tutunmaya çalışırken ayrıldığı eşi Edwin Arroyave de onu yalnız bırakmamış, elinden geldiğince eski karısına destek olup başucunda beklemişti.

Teddi Mellencamp bu ayrılıktan neredeyse 1 yıl geçtikten ve bu sürede de canıyla mücadele ederken katıldığı bir yayında gözyaşları içinde aldatma iddialarına ilk kez cevap verdi.

KOCASINI ALDATTIĞI İDDİALARINA İLK KEZ CEVAP VERDİ

Edwin Arroyave’den ayrılmadan önce bir ilişki yaşadığını itiraf eden Teddi Mellencamp “Kimseyi incitmek istememiştim” dedi ve zaten hemen kocasından ayrıldığını söyledi.

Konuşurken gözyaşlarına boğulan yıldız isim sessizliğini ilk kez bozarken şimdiye kadar konuşmama sebebinin üç çocuğunu korumak istemesi olduğunu söyledi.

“ÇOCUKLARIM YÜZÜNDEN SUSTUM”

“Çocuklar yüzünden bu konu hakkında hiç konuşmadım ve kimsenin bunun olup olmadığını kesin olarak bilmesini istemedim” dedi. “Ama şunu söyleyebilirim ki, başkalarını inciten şeyler yaptım mı? Evet.”

Teddi Mellencamp gözyaşları içinde, 4. evre kanserle mücadelesinin kendi hatalarının bir sonucu olup olmadığını hâlâ merak ettiğini ekledi.

“BU HASTALIK BENİM CEZAM OLABİLİR”

44 yaşındaki ünlü oyuncu “Bugün bile hala kalbim acıyor ve kansere yakalanmamın nedeni bu mu diye merak ediyorum. Evet” diye itiraf etti. “Sanki bunun bedelini ödüyorum gibi. Sanırım hiçbir şey bedelsiz olmuyor.”

Teddi Mellencamp ve Edwin Arroyave 2024'te ayrılmadan önce 13 yıl evli kaldılar. Teddi, beyin ve akciğerlerindeki tümörleri küçültmek için tedaviye devam ettiği için boşanma işlemlerini askıya aldılar.

BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİLER

Ünlü oyuncu bu süreçte çok fazla insan incindiği için hâlâ pişmanlık duyduğunu söylüyor.

“Basında her yerde bu haber vardı. Herkesin acısını en aza indirmeye çalışıyorsun. Ama sonunda acıyı en üst düzeye çıkarıyorsun. Çünkü artık sadece kendin yok, eşin, çocukların, diğer kişinin eşi, onların çocukları da var.”

Peki, neden şimdi pişman olduğu kararlar aldı?

“ÇOK ACI ÇEKTİM, NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM”

Ünlü oyuncu bunu da “O dönem o kadar yıkılmıştım ki, sağduyumu kullanmadan hareket ettim. Aylarca süren baş ağrıları ve benzeri şeyler olduğunu sana anlatmıştım, hatırlıyor musun? Bulabildiğim her yerde rahatlık arıyordum” diye anlattı ve ekledi “Çok acı çektim. Kendimi çok hasta hissettim.”