Ayrıldığı kocası kabusu oldu! ‘Özel fotoğraflarımı çaldı’

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Birkaç hafta önce ise bir anda ayrıldıklarını açıkladılar ve yollarını ayırdılar.

Denise Richards ve ayrıldığı eşi Aaron Phypers'ın boşanma davası daha şimdiden adeta bir yılan hikâyesine dönüştü.

Altı yıl önce büyük bir aşkla evlenen eski eşler yollarını ayırır ayırmaz birbirlerine akla hayale gelmez suçlamalar yapmaya başladılar.

Denise Richards, kocasında ayrıldığını açıkladıktan kısa bir süre sonra gözü morarmış haldeki fotoğraflarını mahkemeye sunmuş ve şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Ünlü oyuncu kendini tehlikede hissettiğini söyleyerek Aaron Phypers'a uzaklaştırma kararı çıkarttı.

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Bu arada boş durmayan Aaron Phypers da eski eşinin tüm birikimini lüks alışverişlere harcadığını, sorumsuz olduğunu iddia etti.

Bununla da kalmayıp şiddet iddialarını yalanladı ve asıl kendisinin bu evlilikte ihanete uğradığını söyledi.

İki taraf da suçlamalarına devam ederken Denise Richards bu kez de eski eşinin uzaklaştırma kararına uymayarak eşyalarına ulaştığını ve “özel” fotoğraflarını çaldığını açıkladı.

Avukatı aracılığıyla bir kez daha mahkemeye giden ünlü oyuncu bir dilekçe vererek Phypers'ın kendisine ait tüm fotoğrafları, kayıtları ve cep telefonlarını kendisine iade etmesini talep etti.

Richards ayrıca, ayrı yaşadığı kocasının "cep telefonundan, dizüstü bilgisayarından veya diğer elektronik cihazlarından gelen herhangi bir kısa mesajı, e-postayı, fotoğrafı, notu veya diğer içeriği kullanmasının, iletmesinin, kopyalamasının, yazdırmasının veya ifşa etmesinin yasaklanmasını" istedi.

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Aaron Phypers Denise Richards’ın kendisini dövüş sanatları eğitmeni Rudy Reyes ile aldattığını söylemiş; elinde bunu kanıtlayacak mesajlar olduğunu da iddia etmişti.

Aaron Phypers’ın eski karısının eşyalarını çalmasının sebebinin bu olduğu düşünülüyor.

Phypers Denise Richards’dan boşanmak için 7 Temmuz’da dava açmış, mahkemeye de karısının cep telefonunu parçaladığını söylemişti.

Daha sonra bunun altında yatanın da bu aldatma iddiası olduğu ortaya çıktı.

Aaron Phypers karsının telefonunda sevgilisi olduğunu düşündüğü adamdan mesajlar görmüş, bunları kendine yollamıştı. Denise Richards da bunu fark edince kocasının telefonun paramparça etmişti.