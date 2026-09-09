Ayrılalı 10 yılı geçti hala onun gibisini bulamadı… ‘Kalbinde eski kocasından başkasına yer yok’

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Geçen sene, artık 29 yaşında olan kızlarını evlendirirken de hep yan yanaydılar, düğünde mutluluk gözyaşlarını birlikte döktüler.

Antonio Banderas, geçenlerde verdiği samimi bir röportajda eski eşi Melanie Griffith’i övmelere doyamamış, onun ne kadar harika bir insan ve anne olduğunu anlatırken “O hâlâ benim en iyi dostlarımdan biri” demişti.

Eski aşıklar hâlâ sevgi ve saygı dolu bir dostluğu yaşayadursun Melanie Griffith’le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi…

Melanie Griffith’in eski eşi Antonio Banderas'a hâlâ derin bir sevgi beslediği ve 2015’te ondan boşandıktan sonra aşk aramayı bıraktığı, eski kocasına olan derin aşkını küllense de içinde taşımaya devam ettiği iddia edildi…

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Eski çifti yakından tanıyan kaynaklar “Melanie'nin Antonio ile ayrıldıklarından bu yana tek bir ciddi ilişki bile yaşamamış olması çok şey anlatıyor" imasında bulundu ve "Randevulara çıktı ancak hiçbir şey ciddi bir boyuta taşınmadı; çünkü kalbinde Antonio'dan başkasına yer yok. Ondan mükemmel erkeği tarif etmesi istenseydi, bu tarif aslında Antonio olurdu." dedi.

69 yaşındaki Melanie Griffith ve 66 yaşındaki İspanyol oyuncu Antonio Banderas, ilk kez 1989'daki Oscar töreninde tanışmış; ikili, 1995 yapımı romantik komedi *Two Much* filminde birlikte rol aldıklarında aralarında bir kıvılcım doğmuştu.

Mayıs 1996'da evlenen çiftin bu evlilikten Stella Banderas adında 29 yaşında bir kızları var. Melanie Griffith, oyuncu Steven Bauer ile olan evliliğinden doğan en büyük çocuğu 41 yaşındaki Alexander Bauer ve Don Johnson’dan doğan oyuncu kızı 37 yaşındaki Dakota Johnson’ı da Antonio Banderas’la birlikte büyütmüştü.

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Melanie Griffith ilk evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Don Johnson’ın oğlu Jesse’yi de onunla evlendiğinde evlat edinmişti ve kendini her zaman dört çocuk annesi olarak tanıtıyor…

Melanie Griffith ve Antonio Banderas ayrılırken gerekçe olarak "uzlaşmaz fikir ayrılıkları" ya da daha bilinen tarifiyle “şiddetli geçimsizlik” sebebini öne sürseler de, her ikisi de hâlâ çok iyi arkadaş olduklarını belirtiyor.

"Melanie, iyi arkadaş olarak kalmalarının daha doğru olduğu konusunda ısrarcı. Ancak hâlâ çok yakınlar ve Antonio, Melanie'nin günlük hayatının önemli bir parçası."

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Zaten Antonio Banderas da eski eşini "en iyi arkadaşım olmasa bile, en iyi arkadaşlarımdan biri" olarak tanımlıyor ve Los Angeles'a geldiğinde görüştüklerini belirtiyor.

Antonio Banderas uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nicole Kimpel'e "sadık" olsa da kaynaklar onun Melanie'yi "çok kollayıp gözettiğine hiç şüphe olmadığını" ifade etti.

Melanie Griffith de zaten ondan ayrıldıktan sonra hayatına kimseleri sokmadı…

"Melanie'nin bir sorunu olduğunda aradığı kişi Antonio'dur ve Antonio da her zaman onun yanında olmaktan mutluluk duyar. Sanki Melanie, başkasını bulmak uğruna Antonio ile bağlarını koparmaktansa, aralarındaki bu ilişki dinamiğini sürdürmeyi tercih ediyor gibi bir hava var."