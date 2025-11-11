AyrÄ±calÄ±klÄ± Ã§ocuklar hayatÄ±n karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼yle erkenden tanÄ±ÅŸtÄ±... AcÄ± gerÃ§eÄŸi Ã§ocuklardan saklamamÄ±ÅŸlar: Anneniz kanser oldu

Haberin DevamÄ±

Ãœstelik kim olursanÄ±z olun geÃ§erli bir durum bu. Ã‡ok Ã¼nlÃ¼, Ã§ok zengin ya da Ã§ok ayrÄ±calÄ±klÄ± olmanÄ±z da hiÃ§bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmiyor. ÅŸte Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n geÃ§en yÄ±lki kanserle mÃ¼cadelesi sÄ±rasÄ±nda da bÃ¶yle bir durum yaÅŸandÄ±.

Galler Prensi William ile karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate, hastalÄ±kla mÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda evlerinin kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, henÃ¼z yaÅŸlarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olan Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis'ye bu durumu nasÄ±l anlattÄ±klarÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla aÃ§Ä±klamadÄ±lar.

Ama Prens William, Earthshot Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni iÃ§in bulunduÄŸu Brezilya'da bu konuda bazÄ± ipuÃ§larÄ± verdi.

Kate'in karÄ±n bÃ¶lgesinden bÃ¼yÃ¼k bir ameliyat geÃ§irmesiyle baÅŸlayan ve kanser tedavisine kadar uzanan sÃ¼reÃ§te Ã§ocuklarÄ±yla yaÅŸadÄ±klarÄ± konusunda az da olsa bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar verdi. Daha doÄŸrusu bu ayrÄ±ntÄ±larÄ±n en Ã¶nemlisine deÄŸindi.

KATE'Ä°N HASTALIÄžINI Ã‡OCUKLARDAN SAKLAMAMIÅžLAR

BrezilyalÄ± televizyoncu Luciano Huck'a konuÅŸan William, Ã§ocuklarÄ±ndan, annelerinin hastalÄ±ÄŸÄ± konusunda hiÃ§bir ÅŸeyi saklamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

William, kimi zaman 12 yaÅŸÄ±ndaki George, 10 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 7 yaÅŸÄ±ndaki Louis ile bazen fazla paylaÅŸÄ±m yaptÄ±klarÄ±nÄ± bile itiraf etti.

GeÃ§en yÄ±l Kate Middleton tÃ¼m aile iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok olan kansere yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun iÃ§in de kemoterapi tedavisi gÃ¶rÃ¼yordu.

Elbette yaÅŸlarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olsa da Ã§ocuklara Ã¶zgÃ¼ gÃ¶zlem gÃ¼Ã§leriyle George, Charlotte ve Louis de bir ÅŸeylerin her zamankinden farklÄ± olduÄŸunu algÄ±ladÄ±.

William, bu konuda Luciano Hack'a "Bence bu tÃ¼r sorunlarla nasÄ±l baÅŸa Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸisel bir konu. Bir bakÄ±ma da an meselesi" dedi.





Ã‡OCUKLARIYLA DAHA FAZLA Ä°LETÄ°ÅžÄ°M KURDULAR

Prens William, karÄ±sÄ± Kate'in kanserle mÃ¼cadelesi sÄ±rasÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla Ã§ok daha fazla iletiÅŸim kurmayÄ± seÃ§tiklerini anlattÄ±.

Bunun sonuÃ§larÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi: "Bunun hem iyi yanlarÄ± var hem de kÃ¶tÃ¼ yanlarÄ±. Bazen Ã§ocuklarla gereÄŸinden fazla ayrÄ±ntÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissediyorsunuz. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bunu yapmamanÄ±z gerekiyor. Ama Ã§oÄŸu zaman Ã§ocuklardan bir ÅŸeyler saklamak da iÅŸe yaramÄ±yor" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re William ile Kate, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±na, annelerinin neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± olabildiÄŸince aÃ§Ä±klamayÄ± seÃ§tiler. Ã‡ocuklarÄ±n da istedikleri soruyu sormalarÄ±na izin verdiler.

OnlarÄ±n bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na gÃ¶re en iyisi buydu. BÃ¶ylece Ã§ocuklar kendilerini karanlÄ±kta kalmÄ±ÅŸ hissetmeyeceklerdi.





'HER ANNE VE BABA BU DENGEYÄ° BÄ°LÄ°R'

William, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun kendilerini olabildiÄŸince az endiÅŸeli hissetmesi iÃ§in elinden geleni yapÄ±p bu yÃ¼zden de sorularÄ±na yanÄ±t verdiklerini sÃ¶yledi.

Sonra da ÅŸunu ekledi: "EÄŸer cevap vermezseniz bu daha fazla soru getirir."

prens William, yine de Ã§ocuklarÄ±yla kurduklarÄ± bu aÃ§Ä±k iletiÅŸim sÄ±rasÄ±nda denge unsurunu gÃ¶zettiklerini saklamadÄ±. "Bu her zaman bir denge meselesidir... Her anne ve baba da bunu bilir. Neyi ne kadar sÃ¶yleyeceÄŸini, neyi ne zaman sÃ¶yleyeceÄŸini... Anne ve baba olmanÄ±n bir kullanma kÄ±lavuzu yok.. Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼lerinize gÃ¼venerek hareket etmelisiniz" diye tamamladÄ± sÃ¶zlerini.





GEÃ‡EN YIL BÃœTÃœN DÃœNYA ONU KONUÅžTU

Kate Middleton, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n Noel kutlamasÄ±nda ailesiyle birlikte kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra ortadan kaybolmuÅŸtu.

O gÃ¼n gayet saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nen Kate'in ailesiyle birlikte yÄ±l baÅŸÄ± iznine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼.

Ama 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Prenses'in karÄ±n bÃ¶lgesinden bir ameliyat geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. O dÃ¶nemde aÃ§Ä±klamada "Herhangi bir kanser ÅŸÃ¼phesi yok" bilgisi yer aldÄ±.

SonrasÄ±nda Kate Middleton mart ayÄ±na kadar hiÃ§ ortaya Ã§Ä±kmadÄ± ve hakkÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nden William onu aldattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in evi terk ettiÄŸine dair birÃ§ok sÃ¶ylenti yayÄ±ldÄ±.





HABERÄ° KENDÄ°SÄ° DUYURDU

Sonunda 2024 mart ayÄ±nda Kate kendisi kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini aÃ§Ä±klayan bir video paylaÅŸtÄ±. Orada teÅŸhisin kendileri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok olduÄŸunu aÃ§Ä±klama iÃ§in de Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun okullarÄ±nÄ±n tatile girmesini beklediklerini sÃ¶yledi.

Kate Middeleton, geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±ndaki Trooping The Colour etkinliÄŸine kadar hiÃ§ ortada gÃ¶rÃ¼nmedi. O etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±ktan sonra da aralÄ±klarla gÃ¶revinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

GeÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda da Ã§ift resmi sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸtÄ±klarÄ± bir aile videosuyla Kate'in tedavisinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdular.

Onun ardÄ±ndan da Galler Prensesi Kate Middleton, yavaÅŸ yavaÅŸ iÅŸlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

