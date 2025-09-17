Ayrı yataklarda uyuduğu kocasından iki çocuğu oldu... Şöhreti bir kenara bıraktı, hayatını onlara adadı

Haberin Devamı

Diğer yandan bazıları da kariyerlerini, şöhretlerini, kazandıkları parayı bir kenara atar ve kendine yeni bir hayat yolu çizer...

Bazen meslek değiştirmek olur bu, bazen de kendini tamamen ailesine adamak...

ARADIĞI HUZURU BULDU, KARİYERİNİ GERİ PLANA ATTI

İşte çok genç yaşından beri kamera karşısında olan Cameron Diaz'ın yaptığı da buydu...

Yıllarını kamera karşısında geçiren 53 yaşındaki Diaz, 2015 yılından bu yana Good Charlotte grubundan Benji Madden ile evli. Bu evlilikten de iki tane çocuk sahibi oldu çift.

Kızının dünyaya gelmesinden sonra Cameron Diaz da usul usul mesleğini bir kenara bırakmaya başladı. Oğlu aralarına katıldıktan sonra da bu konuda biraz daha hızlandı.

Elbette ünlü bir oyuncu olduğu için öyle tamamen bir köşeye çekilmesi mümkün olmadı. Ama yine de kariyeri onun için eskisi kadar önemli değil.





KIZIYLA ÇIKTIĞI GEZİNTİDE GÖRÜNTÜLENDİ

Cameron Diaz geçtiğimiz hafta ilk göz ağrısı kızıyla birlikte çıktığı bir gezintide görüntülendi.

New York'ta objektiflere takılan Diaz'ın üzerinde milyonlarca anne gibi kot pantolonu, beyaz tişörtü, kot montu vardı. Saçlarını gelişi güzel toplayan Diaz, görünümünü de beyaz renkli spor ayakkabılarla tamamladı.

Diaz'ın yanında kızı vardı...Scooter'ına binen küçük kızın başındaki pembe kask da dikkatlerden kaçmadı.

Gişe rekorları kıran filmlerde oynayan, bir dönem magazin dünyasında fırtınalar estiren Cameron Diaz'ı paparazzi tanıdı ve görüntüledi ama yanından geçip gidenlerin çoğu onun aslında çok ünlü bir yıldız olduğunun farkına bile varmadı.





Cameron Diaz, kızıyla çıktığı gezide çok sade görünüyordu. Bu yüzden de yanından geçip gidenlerin çoğu onun ünlü bir oyuncu olduğunun farkına bile varmadı.

Diaz ile Madden'ın Raddix adında bir kızları ve Cardinal adında bir oğulları bulunuyor.





BİR GERİ DÖNÜŞ DENEMESİ OLMUŞTU

Cameron Diaz, 2014 yılında kamera karşısına geçtikten sonra Benji Madden ile evlenip kendini ailesine adamıştı.

Sonrasında yaptığı bir açıklamada artık Hollywood'un güzellik standartlarına sıkışıp kalmadığını, makyaj yapmadığını hatta bazen sabahları yüzünü bile yıkamadığını söyledi.

Diaz, bu yıl Back in Action için kamera karşısına geçti. Ama bu onun için tam anlamıyla bir dönüş anlamına gelmiyor.

Dostu Jamie Foxx'un birlikte oynama teklifine "hayır" diyemeyen Diaz, çekimler bittikten sonra yine aile hayatına döndü.

Cameron Diaz, bir dönem hızlı aşk hayatıyla magazin basının manşetlerinden inmedi. Aralarında Justin Timberlake, Matt Dillon, Jared Leto'nun da bulunduğu birçok ünlüyle aşk yaşadı.

Sonrasında Benji Madden ile tanıştığında da artık aradığını tamamen bulmuştu. Onunla yuva kurup pırıltılı dünyadan çekildi.





ÇARPICI AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Cameron Diaz ile Benji Madden'ın beş yaşında bir kızı bulunuyor. Oğulları ise geçen yıl dünyaya geldi.

Diaz ile Madden özel hayatlarını öyle çok fazla göz önünde yaşamak istemiyor. Ama oyuncu daha geçen yıl yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.



Konuk olduğu bir podcast yayınında Cameron Diaz, evli çiftlerin ayrı odalarda ayrı yataklarda uyumaları gerektiğini söylemişti. Bunun mutlu bir evliliğin en önemli şartı olduğunu eklemişti Diaz.

Oyuncu kendilerinin her zaman böyle yapmadığını söylese de yine de çiftlerin kendilerine özgü kişisel alanları olması gerektiğini bunun onlara nefes alma imkanı sağladığını sözlerine ekledi.

Cameron Diaz bir insanın eşine "Ben kendi odamda uyuyacağım... Sen de kendi odanda uyu" demenin artık sorun yaratmaması gerektiğini belirtmişti.





İKİ KARDEŞLE EVLENEN PIRILTILI DÜNYAYI UNUTUYOR

Bu arada ilginç bir notu da unutmayalım... Madden ailesine gelin gidip kariyerini geri plana atan tek kişi Cameron Diaz değil.

Kocası Benji'nin ikizi olan Joel'in karısı Nicole Richie de bir dönem hızlı hayat tarzıyla manşetlerden inmiyordu.

Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Nicole, Paris Hilton ile birlikte yaptığı The Simple Life adlı programla bir anda yıldıza dönüştü. Sonra alıp kilo alıp aşırı şekilde vererek ölümün kıyısına geldi Nicole.

Ama Joel Madden ile evlendikten sonra hayatı tamamen değişti. Evlat sahibi oldu, evinin kadınına dönüştü.

Belli ki Madden kardeşlerin aşkı artık iki elti olan bir zamanların hızlı yaşayan yıldızları Cameron Diaz ile Nicole Richie'yi tamamen değiştirdi.