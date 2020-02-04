Aynur Aydın: Pantolonumu evde unuttum

Şarkıcı iddialı sahne kıyafeti için şunları söyledi: “Sanırım pantolonumu evde unuttum. Tabii ki böyle şeyleri sokakta giyemeyiz. Sahneye çıktığım için bu tarz bir kıyafet seçtim.” Geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle kilo verdiğini de belirten şarkıcı, “İstem dışı kilo verdim. Bu halimle mutluyum” dedi.









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