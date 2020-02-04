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Haber Giriş: 04.02.2020 - 08:06,Son Güncelleme:/

Aynur Aydın: Pantolonumu evde unuttum

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Aynur Aydın: Pantolonumu evde unuttum

Aynur Aydın, Kıbrıs’taki Chamada adlı kulüpte sahneye çıktı.

Şarkıcı iddialı sahne kıyafeti için şunları söyledi: “Sanırım pantolonumu evde unuttum. Tabii ki böyle şeyleri sokakta giyemeyiz. Sahneye çıktığım için bu tarz bir kıyafet seçtim.” Geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle kilo verdiğini de belirten şarkıcı, “İstem dışı kilo verdim. Bu halimle mutluyum” dedi.

Aynur Aydın: Pantolonumu evde unuttum

Aynur Aydın: Pantolonumu evde unuttum


 

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