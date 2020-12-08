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Aynur Aydın: ‘Mavi tık’lılar mesajla yürüyor!
Aynur Aydın, “Sahiden” adlı yeni şarkısını tanıtmak için konuk olduğu radyo programında ilginç bir açıklama yaptı.
Aydın, sunucu Yasemin Şefik’in “Sosyal medya paylaşımlarına en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Beni
beğeniyorlar. Güzel buluyorlar. En çok da DM’den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM’den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim ‘mavi tık’lılar yürüyor.”
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