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Haber Giriş: 11.06.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Aynur Aydın: Maddi açıdan uzun tatil zor

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Aynur Aydın: Maddi açıdan uzun tatil zor
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Aynur Aydın önceki gün yakın bir arkadaşıyla Zorlu AVM’deydi. Bir restoranda kahve içip sohbet eden Aydın, “Pandemi sürecinde evde yeni yemekler yapmaya çalıştım. Ama poğaçaların mayasını tam tutturamadım. Çok kötü oldu. Sadece pizzayı iyi yapabildim” dedi.


Şarkıcı, iki hafta sonra tatil için Bodrum’a gideceğini söyledi: “En fazla bir hafta tatil yaparım. Konserler ve canlı sahneler olmadığı için uzun süre kalmam maddi açıdan zor olur.”

 

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