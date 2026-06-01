Aynı kitabı okurken tanışmışlardı… Bu mutluluk kaderlerinde varmış: Ünlü çift evlendi!

30 yaşındaki şarkıcı ve 36 yaşındaki aktör, 31 Mayıs Pazar günü Londra'daki Old Marylebone Belediye Binası'nda sade ve samimi bir törenle evlendi.

Daily Mail ve The Sun gibi gazetelerin ele geçirdiği fotoğraflara bakılırsa bu gizli nikahta çiftin yanında sadece çok yakın aile üyeleri ve arkadaşları vardı.

Dua Lipa nikahı için Daniel Roseberry tarafından tasarlanan Schiaparelli couture marka bir ceket etek takım giydi. Ünlü şarkıcı kıyafetini uyumlu eldivenler ve Christian Louboutin ayakkabılarla, ayrıca Stephen Jones imzalı büyük boy beyaz bir şapkayla tamamladı.

Damat Callum Turner ise lacivert takım elbise ve kravat giyerek güzel eşiyle el ele şekilde belediye binasının merdivenlerinden indi.

Lipa, Haziran 2025'te British Vogue'a verdiği bir röportajda, haftalarca süren spekülasyonların ardından Callum Turner ile nişanlandığını doğrulamış ve dünya turnesini tamamladıktan sonra evlenmek istediklerini söylemişti.

Lipa ve Turner, Ocak 2024'te, Callum Turner’ın başrolünü oynadığı Masters of Air dizisinin Londra’daki partisine birlikte katıldıklarında ilk kez aşk dedikodularını alevlendirmişti. Daha sonra o yılın temmuz ayında Instagram üzerinden ilişkilerini resmen duyurdular.

Ünlü şarkıcı nişanlandıktan sonra kendisine yeni bir dünyanın kapılarının açıldığını, hiçbir zaman gerçekten bir düğün hakkında düşünmemiş veya nasıl bir gelin olacağımı hayal etmemiş biri olduğunu söylemişti.

Sevdiği adam için "Birlikte yaşlanma, bir hayatı birlikte yaşama ve sonsuza dek en iyi arkadaş olma kararı gerçekten özel bir duygu. Bir gün çocuk sahibi olmayı çok isterim.” diyen ünlü şarkıcı bu hafta içinde Sicilya’da üç üç üç gece sürmesi beklenen büyük bir düğün de yapacak.

İlişkilerini iki sene içinde nikah masasına taşıyan Dua Lipa ve Callum Turner adeta peri masallarına benzeyen bir aşk yaşadılar. Çift aslında Ocak 2024'te Londra'da Dua Lipa’nın ailesiyle yemek yediği bir restoranda tanışmış ancak bu tanışıklık ilerlememişti.

İkili bir süre sonra Los Angeles'ta ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde yan yana geldi. Burada sohbet etmeye başladıklarında ikisinin de aynı anda Hernan Diaz'ın Trust (Güven) adlı romanını okuduğu hatta aynı sayfada oldukları fark ettiler. Ve aralarındaki büyük aşkın temeli de böylece atılmış oldu…

Temmuz 2024'te Glastonbury Festivali'nden paylaşılan fotoğraflarla ilişkileri resmileşen çift 2025 Met Gala kırmızı halısında el ele yürüyerek aşklarını dünyaya ilan etti.

Callum Turner, 2025'in başlarında Dua Lipa'ya özel tasarım 2 karatlık bir pırlanta yüzükle evlilik teklif etti ve ikili nişanlandıklarını duyurdu.

Dua Lipa nişan haberi duyulduktan sonra verdiği röportajda haberi doğrulayarak aldıkları birlikte yaşlanma kararının "çok özel bir his" olduğunu belirtmişti.