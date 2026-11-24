Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Son üç aydır resmen "Bayan Ronaldo" olan 32 yaşındaki Georgina, yaptığı son Instagram paylaşımıyla konuşuluyor.

Günlük hayatının sıradan bir anını yansıtan Rodriguez, paylaşımında lüks evinin havuz kenarında otururken görülüyor.

Üzerinde bordo renkli bir kıyafet olan Rodriguez, o karede yüzündeki bakım maskeleriyle dikkat çekti.

İki elinde birer dilim pizza bulunan Georgina Rodriuez "Bir anne ve girişimci olarak aynı anda iki işle birden uğraşmak... Cilt bakımımı yaparken pizza yiyorum" diye yazdı.

Cristiano Ronaldo ile kurduğu yuvasında beş çocuk büyüten Georgina, mizah katılmış bu paylaşımıyla hem yoğun temposunu gözler önüne serdi hem de takipçilerini gülümsetti.

Haberin Devamı

Hepsinin de ötesinde sosyal medyada yine gündem yarattı.

Birçok kullanıcı, her ne kadar hayat standardı ortalamanın üzerinde olsa da Georgina Rodriguez'in de milyonlarca anne gibi aynı anda birçok işe boğulduğunu göstermesinden memnuniyet duydu.

Aslına bakılırsa Rodriguez'in hayatı da büyük bir koşturmaca içinde geçiyor.

Bir yandan Ronaldo ile aşk yaşamaya başladıktan sonra önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirip modellik yapıyor genç kadın.

Bu sayede soy durmadan, lüks hayatın rehavetine kapılmadan kendi servetini oluşturuyor.

Diğer yandan da hepsini kendisi doğurmasa bile Ronaldo ile yuvasını şenlendiren beş çocuğun bakımıyla yakından ilgileniyor.

Gözden Kaçmasın Ünlü yönetmenin 20 yaş genç eşinden üçüncü bebeği oldu! Haberi görüntüle

Haberin Devamı

Bu arada küçük bir hatırlatma... Cristiona Ronaldo ile Georgina Rodriguez 'in iki biyolojik çocuğu var. 2017 doğumlu Alana Martina ve 2022 doğumlu Bella Esmeralda.

Çiftin Alana ile birlikte bir de erkek ikizi olacaktı. Ama o bebek daha anne karnındayken hayata tutunamadı.

Rodriguez, kocası Ronaldo'nun taşıyıcı anneden dünyaya gelen büyük oğlu Cristiano Ronaldo Jr ve Eva Maria ile Mateo adlı ikizlerine de annelik yapıyor.

Gözden Kaçmasın İlk iş kardeşiyle karısının unvanlarını alacak! Haberi görüntüle

Orta halli bir ailenin kızı olarak Arjantin'de doğup İspanya'da büyüyen Rodriguez, tezgahtar olarak çalıştığı lüks mağazada hayatını değiştiren Ronaldo ile tanıştı.

Genç kadının 25 ile 35 milyon dolar arasında bir serveti bulunuyor.