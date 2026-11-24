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Son üç aydır resmen "Bayan Ronaldo" olan 32 yaşındaki Georgina, yaptığı son Instagram paylaşımıyla konuşuluyor.
Günlük hayatının sıradan bir anını yansıtan Rodriguez, paylaşımında lüks evinin havuz kenarında otururken görülüyor.
İki elinde birer dilim pizza bulunan Georgina Rodriuez "Bir anne ve girişimci olarak aynı anda iki işle birden uğraşmak... Cilt bakımımı yaparken pizza yiyorum" diye yazdı.
Cristiano Ronaldo ile kurduğu yuvasında beş çocuk büyüten Georgina, mizah katılmış bu paylaşımıyla hem yoğun temposunu gözler önüne serdi hem de takipçilerini gülümsetti.
Birçok kullanıcı, her ne kadar hayat standardı ortalamanın üzerinde olsa da Georgina Rodriguez'in de milyonlarca anne gibi aynı anda birçok işe boğulduğunu göstermesinden memnuniyet duydu.
Aslına bakılırsa Rodriguez'in hayatı da büyük bir koşturmaca içinde geçiyor.
Bu sayede soy durmadan, lüks hayatın rehavetine kapılmadan kendi servetini oluşturuyor.
Diğer yandan da hepsini kendisi doğurmasa bile Ronaldo ile yuvasını şenlendiren beş çocuğun bakımıyla yakından ilgileniyor.
Çiftin Alana ile birlikte bir de erkek ikizi olacaktı. Ama o bebek daha anne karnındayken hayata tutunamadı.
Rodriguez, kocası Ronaldo'nun taşıyıcı anneden dünyaya gelen büyük oğlu Cristiano Ronaldo Jr ve Eva Maria ile Mateo adlı ikizlerine de annelik yapıyor.
Genç kadının 25 ile 35 milyon dolar arasında bir serveti bulunuyor.