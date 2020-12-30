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Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:21 | Son Güncelleme:

Aylin Sözer’in aile dostu Nur Yüce, “Neler Oluyor Hayatta” programına yaşananların perde arkasını anlattı!

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Öğretim görevlisi Aylin Sözer’in aile dostu Nur Yüce, “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak yaşananların perde arkasını anlattı.

 

Aylin Sözer’in eski sevgilisi olduğu iddia edilen cani bir şahıs tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Aylin Sözer’in aile dostu Nur Yüce, Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’ nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak yaşananların perde arkasını anlattı. Aylin Sözer’i eski sevgilisinin katlettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyerek “uzun yıllardır tadilat işleri için gelen biri” ifadesini kullandı. Daha önce oturduğu evine de tadilat işleri için geldiğini söyleyen Yüce “Annem cinayeti işleyen kişiyi bir kez Aylin’in evinde görmüştü” diyerek ifade etti. Nur Yüce “aralarında ilişki yoktu” diyerek Aylin Sözer’in katilinin eski sevgili olmadığının altını çizdi.

 

  

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