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Haber Giriş: 10.04.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

Aylin Mirva Sağlam'ın şaşırtan değişim

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Aylin Mirva Sağlam'ın şaşırtan değişim

‘Kurtlar Vadisi’ dizisindeki Hakime Birsen rolüyle tanınan oyuncu Aylin Mirva Sağlam, son haliyle şaşkınlık yarattı.

3 yılda 50 kilodan fazla veren oyuncu, bu başarısını anlattı: “Dizinin bitişiyle beraber tansiyon ve nefes darlığı gibi sağlık sorunları çıktı. Ben de doktorumun uyguladığı diyet programına başladım. 130 kiloydum. Kademe kademe özel beslenme çalışmaları ve yanında haftanın 5 günü aletli pilates ile hızlı bir şekilde kilo verme sürecine girdim. Bugünkü görünümümden oldukça memnunum.”

Aylin Mirva Sağlamın şaşırtan değişim

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