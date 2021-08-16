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Haber Giriş: 16.08.2021 - 18:12 | Son Güncelleme:

Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi

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Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'nin kızı, şarkıcı Aylin Livaneli, iletişimci Kaan Ünver ile evlendi...

25 Temmuz'da Bodrum'da aile arasında gerçekleşen bir nikah töreni ile evlenen çift, bu güzel haberi ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle takipçileriyle bugün paylaştı.

Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi

Nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Aylin Livaneli altına bu notu düştü:

 Sevgili dostlar, 25 Temmuz’da Kaan ile hayatlarımızı birleştirdik. Bodrum’da aile arasında küçük bir tören yaptık, ancak hemen ardından yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle bu mutlu haberi sizlerle yeni paylaşabiliyoruz. Güzel dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi

Aylin Livaneli 1992 yılında Bana Müsade albümüyle müzik dünyasına adım atmıştı.

 

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