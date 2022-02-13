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Aylin Coşkun'un gözyaşları...

#Aylin Coşkun#Hazal Kaya#Neslihan Atagül
Aylin Coşkunun gözyaşları...
İsmail BAYRAK

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Aylin'in gözyaşları...

15 yıllık birlikteliğin ardından 2019’da nikâh masasına oturan Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyor. İddiayı ortaya atan, bir Instagram kullanıcısı. O kişi, Alişan ile Buse Varol’un boşanma haberini konu alan bir paylaşımın altına şu yorumu yazdı:

“Böyle mutlu görünen evliliklere çok da kanmayın. Dört duvar arasında ne yaşandığını kimse bilemez. Çok mutlu olduğunu düşündüğüm bir çift daha vardı; Aylin Coşkun ve eşi. En son kadını bir balıkçıda hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm. Yakında onlar da boşanırsa şaşırmam.”

Aylin Coşkunun gözyaşları...

Ünlü isimlere senaryo dersi

Ünlü oyuncular Hazal Kaya, Hatice Şendil ve Dolunay Soysert senarist olmaya hazırlanıyor!

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Üç ünlü oyuncu; Hazal Kaya, Hatice Şendil ve Dolunay Soysert, yazar ve senarist Ayfer Tunç’tan ders almaya başladı. Tunç, Zoom uygulaması üzerinden online olarak gerçekleşen derslerde öğrencilerine senaryo yazımının tüm aşamalarını ayrıntılı olarak anlatıyor.

“Düş, Gerçek, Bir de Sinema”, “Usta”, “72. Koğuş” filmlerinin senaristi olan, “Aliye” ve “Binbir Gece” dizilerinin senaryo ekibinde de yer alan Ayfer Tunç’un 20’ye yakın romanı bulunuyor. Kaya, Şendil ve Soysert, eğitimi tamamlayınca kendi senaryolarını yazmayı planlıyor.

Aylin Coşkunun gözyaşları...

Alkolsüz parfüm çıkaracak

Neslihan Atagül, oyunculuk dışında farklı sektörlerde de adından söz ettiriyor. ‘Hadsiz’ isminde online bir dergi yayınlayan genç oyuncunun yeni hedefi, alkolsüz parfüm üretmek. Şimdilerde bu alanda eğitimler alan Atagül, çok yakında parfüm üretimi için kolları sıvayacak.

Aylin Coşkunun gözyaşları...

‘Yeşil Aşk’a destek oldular

Usta oyuncu Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır, Orman Genel Müdürlüğü’nün Sevgililer Günü için başlattığı “Yeşil Aşk” kampanyasında yer aldı. Arkın, sevenlerini 14 Şubat’ta fidan bağışlamaya davet etti. Kampanyaya Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ile Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı da katıldı. www.yesilask.com’dan sevgilinize fidan bağışında bulunabiliyorsunuz.

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Aylin Coşkunun gözyaşları...

 

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