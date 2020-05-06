Aylin Coşkun: Tehdit ediliyorum

İç giyim firması sahibi Tevfik Cantemur, şarkıcı Aylin Coşkun’u savcılığa şikayet etmiş “Aylin Coşkun bana ulaştı, şarkıcı olduğu için sponsor arıyordu, yardım istedi. 2018’de klip çekimi için borç verdim. Ardından çek ve senet verdim. Coşkun, borcunu ödemeyi reddedip çocuklarımı kaçırmakla tehdit etti” iddiasında bulunmuştu.



Coşkun, Cantemur’un iddialarına Maslak’taki ofisinde avukatıyla düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi: “Cantemur, sahibi olduğu şirkete ortak olmamı istedi. Bunun için 17 milyon 500 bin dolar para verdim. Şirkete ortak oldum. Sonra borcunu ödeyemedi ve ben de alacağımı gayrimenkulle araç üzerinden sağlamaya çalıştım. Ben çok uzun bir süre dolandırıldığımı anlamadım. Ben paramı istiyorum. İki yıldır tehdit ve şantaj görüyorum.” Konuşurken gözleri dolan şarkıcı ailesi ve kendisinin başına bir şey gelirse Tevfik Cantemur’un sorumlu olduğunu söyledi.





100 şahidim var

Aylin Coşkun, alacak verecek davasında 100 kişilik şahidi olduğunu belirtti. Coşkun, “Karşı taraftaki bu kadar olay yaşamış insanların şahitleri iki tane, biri amcaoğludur diğeri abisi. Benim 100’den fazla şahidim var. Belgelerim, evraklarım var. Her şeyim var. Karşıda sadece söz var” dedi.



Yurtdışı yasağı

Coşkun’un avukatı Fatih Atalay, Tevfik Cantemur ve Latif Cantemur hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve yurtdışı çıkış yasağı olduğunu, haftada bir karakola giderek imza verdiklerini söyledi.