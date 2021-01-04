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Haber Giriş: 04.01.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Aylin Aslım müjdeyi verdi: Anne olacağım!

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Aylin Aslım müjdeyi verdi: Anne olacağım!
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Geçtiğimiz kasım ayında flüt sanatçısı Utku Vargı ile nikah masasına oturan Aylin Aslım'dan müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.

Şarkıcı Aylin Aslım ve flüt sanatçısı Utku Vargı, ani bir karar ile 14 Kasım'da Antalya'da dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, yıldırım nikahı yapmasının nedeni belli oldu.

Aylin Aslım müjdeyi verdi: Anne olacağım

Sosyal medyadan hamilelik pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Aylin Aslım, bebek beklediğini duyurdu.
Aslım, "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım." diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.
Aylin Aslım müjdeyi verdi: Anne olacağım

Ünlü şarkıcıyı sevenleri tebrik etti.

 

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