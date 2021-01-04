Aylin Aslım müjdeyi verdi: Anne olacağım!

Şarkıcı Aylin Aslım ve flüt sanatçısı Utku Vargı, ani bir karar ile 14 Kasım'da Antalya'da dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, yıldırım nikahı yapmasının nedeni belli oldu.



Sosyal medyadan hamilelik pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Aylin Aslım, bebek beklediğini duyurdu.

Aslım, "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım." diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.



Ünlü şarkıcıyı sevenleri tebrik etti.