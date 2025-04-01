Aylardır kanserle savaşıyordu… ‘Ölmeye hazırlanıyorum’ derken şimdi umutla haber bekliyor

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Ülkemizde de yayınlanan ve çok sevilen Bizim Ev adlı komedi dizisinin başrol oyuncusu, yılların aktörü Dave Coulier, geçen kasım ayında kansere yakalandığını açıklamıştı.

KAN KANSERİ OLMUŞTU... KEMOTERAPİ TEDAVİSİ BİTTİ

3. evre lenfoma yani kan kanserine yakalanan ünlü oyuncu teşhisi konulduktan sonra son kemoterapi seansını tamamladı.

Kansere yakalandığını hayranlarına kendi duyuran ünlü oyuncu Dave Coulier kemoterapisini tamamladıktan sonra son durumu hakkında bilgi verdi

Dave Coulier tedavisini şubat ayında tamamladığını ve artık kanserin vücudunu terk ettiğini anlamak için yapılan taramaların sonuçlarını beklediğini duyurdu.

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"BÜGUN İYİ HİSSETTİĞİM İLK GÜN"

"Bugün gerçekten 'Vay canına, kendimi oldukça iyi hissediyorum. Kendim gibi hissediyorum' diye hissettiğim ilk gün," diyen usta oyuncu kemoterapinin etkilerinin her tedaviyle "daha da kötüleştiğini" belirtti.

65 yaşındaki Coulier, bu son kemoterapi seansında omurilik ve beyin dışındaki sinir hasarı anlamına gelen nöropati durumunu yaşadığını "Mide bulantısı artmaya başladı. Baş dönmesi artmaya başladı. Buna kemoterapi beyin diyorlar, biraz sersemlemiş oluyorsunuz” sözleriyle anlattı.

YATAKTAN ÇIKAMAYACAK HALE GELMİŞTİ

Dave Coulier altıncı kemoterapi seansının sonrasında yataktan çıkamadığını söyledi.

Ünlü oyuncuya bu zorlu süreçte Bizim Ev dizisindeki rol arkadaşı John Stamos destek oldu

Ünlü yıldızın eşi Melissa Coulier, tedavisi boyunca kocasının bakımını üstlendi.

"ÖLMEYE HAZIRDI"

"Kemoterapinin beşinci turundan sonra 'Bunu tekrar yapabileceğimi sanmıyorum' der gibiydi" diyen eşi Melissa, Dave Coulier’in ölmeye hazır olduğunu söyledi.

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Ünlü oyuncu ailesine “Her iki şekilde de hazırlıklıyım. Ölürsem ölürüm. Ve burada kalabilirsem, harika olur” demişti.

EŞİNİN UYARISINI DİNLEMESE TEDAVİ ŞANSI KALMAYACAKTI

Dave Coulier Kasım 2024'te kendisine bir ay önce kanser teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Dave Coulier eşinin doktora gitmesi konusundaki uyarısını dikkate almasa durum şimdikinden çok daha kötü olacaktı...

Ünlü komedyen, başlangıçta eşi Melissa onu doktora gitmeye zorlayana kadar "hafif bir baş ağrısı" çektiğini düşündü.

Eğer bu uyarıyı dikkate almasa tedavisinin hiçbir işe yaramayacağını ve kanserle savaşamayacağını da itiraf etti.