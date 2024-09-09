Aylardır gözlerden uzakta kanserle boğuşuyor… Hayranları ne zamandır bu haberi bekliyor… Ortaya çıkacağı tarih belli oldu

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Güzel prensesin kocası Prens William tarafından aldatıldığı hatta ondan daya yediğinden tutun da düşük yaptığına ve hatta aslında öldüğü ancak bunun saklandığına kadar birçok asılsız söylenti günlerce, haftalarca gündemden düşmedi.

O ise mart ayında ortaya çıkıp konuşmaya, kendisini merak edip üzülen sevenlerine halsiz ve çok üzgün olduğu her halinden belli şekilde bir video çekerek durumunu anlatmaya mecbur kaldı ve kansere yakalandığını açıklamıştı.

AYLAR GEÇTİ... HAYRANLARI GÜZEL PRENSESE HASRET KALDI

Aradan geçen bunca zamandır onu kimseler alıştığımız gibi kraliyet görevlerini yerine getirirken göremedi, ailenin en üst düzey üyelerinin boy gösterdiği etkinliklerde Kate Middleton evinde, kocası ve üç çocuğuyla birlikte dinlenip gücünü yeniden kazanmaya ve bir yandan da kanserden kurtulmaya çalıştı.

Sadece İngiliz halkı deği dünya çapındaki milyonlarca hayranı da Kate Middleton'ın geri dönmesini dört gözle bekliyor

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Sevenlerinin çok özlediği ve artık yeniden bu şekilde sık sık görmek istediği Galler Prensesiyle ilgili yeni People dergisinin gündeme getirdiği yeni bir iddiaya göre Kate Middleton kasım ayında yeniden kraliyet görevlerine dönmeye hazırlanıyor.

Kanserle savaşan Kate’in İngiltere’de her yıl 11 Kasım’da düzenlenen ve I. Dünya Savaşı’nda ölen askerlerin anıldığı Anma Günü ya da halk arasındaki bir diğer adıyla Gelincik Günü’nde aileyle birlikte ön saflarda yer alacağı iddia edildi.

Haberde Kate Middleton'ın bir yandan kanser tedavisi devam ederken bir kez daha ne zaman kamuoyunun karşısına çıkabileceğini araştırdığı söyleniyor.

ORTAYA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU İDDİASI

İngiltere’de yayınlanan The Sunday Times'da yer alan bir habere göre Galler Prensesi, kasım ayında, ölen askerler için saygı duruşunda bulunan eşi Prens William, kayınpederi 75 yaşındaki Kral Charles ve kraliyet ailesinin geri kalanına “potansiyel olarak” katılmayı umuyor.

Kate Middleton aylar sonra Charles'ın doğum günü kutlama törenine katıldığında çok kilo kaybettiği dikkat çekmişti

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William ve Kate’in Kensington Sarayı'ndaki ofisi haberle ilgili yorum yapmazken, çalışanların aralık ayında Kate Middleton’ın ailesiyle birlikte katılacağı geleneksel Noel ilahisini için de planlama yapmaya başladıkları iddia edildi.

Ailenin dünyaya dönük yüzü olarak tanınan ve üstlendiği kraliyet görevlerini de çok severek yaptığını her fırsatta dile getiren Kate’in bir an önce sağlığına tekrar kavuşup geri dönmeyi istediği konuşuluyor.

Kate Middleton hamisi olduğu Wimbledon'ın finaline ve ödül törenine kızı Prenses Charlotte'la katılmıştı

Mart ayında açıklanmayan bir kanser türü nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmasından bu yana Kate Middleton nadiren kamuoyu önüne çıktı. Kate'in 22 Mart'taki video mesajını haziran ayında yaptığı bir açıklama ve Windsor'da bir ağacın altında çekilen bir portresi takip etmişti.

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BİRKAÇ GÜN HALKIN KARŞISINA ÇIKTI, SONRA TEDAVİYE GERİ DÖNDÜ

Prenses daha sonra Kral'ın doğum gününü onurlandıran yıllık Trooping the Colour geçit töreninde de ailesinin yanında yer aldı. Bu törene beyaz bir elbiseyle katılan Kate Middleton’ın çok zayıflamış olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Temmuz ayında Kate kızı Prenses Charlotte ve kız kardeşi Pippa Middleton ile birlikte en sevdiği spor etkinliği olan Wimbledon tenis şampiyonasına katılacak kadar kendini iyi hissetti.

Haziran ayında durumuyla ilgili bir açıklama yapan prenses tedavisinin birkaç ay daha süreceğini söylemişti

Ertesi ay ise eşi William’la 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarı gösteren İngiliz sporcuları öven ortak bir video çektiler.

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"GERİ DÖNMEYE ZORLANMAMALI"

Kate'in kamu görevlerine dönüşü için herhangi bir kesin tarih verilmiyor ve saraya yakın kaynaklar tüm önceliğini kanseri yenmeye veren prensesin bu konuda zorlanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Kate'in ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından şubat sonunda kemoterapiye başlamasının üzerinden de altı aydan biraz fazla zaman geçti.

ASLINDA ÇALIŞMAYA HİÇ ARA BİLE VERMEDİ

Haziran ayında konuyla ilgili açıklama yapan Kate tedavisinin hala “birkaç ay daha” süreceğini söylemişti.

Saray kaynakları Kate'in yaz boyunca görevlerini aksatmadığı, fırsat buldukça evden çalıştığını, kendi personeliyle sık sık toplantı yapıp her şeyden haberdar kalmaya çalıştığını söylüyor.