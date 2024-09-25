‘Aylarca kızımı sevmeye uğraştım’ itirafı çok konuşulmuştu… Aşk tatili bitti… Babalık görevinin başına geçti

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Oysa bir yıldır birlikte olan Bradley Cooper ve Gigi Hadid başlarda gizlice buluşup, ellerini ürkekçe birleştirirken artık gösteri dünyasının en çok konuşulan aşkını yaşamaya başladılar.

Bradley Cooper ve Gigi Hadid geçen ay çıktıkları tatile minik Lea'yı da götürüp artık ilişkilerini yeni bir boyuta taşımıştı

Hatta bununla da kalmayıp yazın son demlerinde çıktıkları aile boyu tatille de adlarından söz ettirdiler. Lüks yatlarıyla İtalya’nın Sardinya Adası’na açılan iki yıldız ismin yanında bu kez Bradley Cooper’ın eski sevgilisi Irina Shayk’tan doğan kızı Lea da vardı…





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BABALIĞA EN SONUNDA İYİCE ALIŞTI

Aslında aşk hayatıyla sık sık magazin sayfalarına konuk olsa da Bradley Cooper Hollywood’da son yılların en gözde oyuncularından biri. Başrolünü oynadığı filmler sayısız ödül kazanıyor, Oscar yarışlarını hep önde götürüyor. Oyunculuktan yönetmenliğe terfi eden ve bu alanda da başarılı bulunan ünlü yıldız bir yandan da bir baba olarak hayatına ısınıyor…

Ünlü oyuncu dün kızı Lea'yı okuldan aldı ve baba-kız New York sokaklarında el ele gezdi

Dün New York sokaklarında okuldan aldığı 7 yaşındaki kızı Lea ile dondurma yiyerek el ele dolaşan, bir ara ayakkabısının çözülen bağcığını bağlamak için eğildiği anda paparazziler tarafından fotoğrafları çekilen Cooper şimdilerde müşfik ve fedakâr bir baba imajı çiziyor.





ANNE İŞE GİTTİ, ÜNLÜ OYUNCU TÜM GÖREVLERİ ÜSTLENDİ

Lea'yı 2017 yılında 38 yaşındaki Shayk ile birlikte kucağına alan 49 yaşındaki yıldız oyuncu düz gri bir tişört ve ona uygun eşofman altıyla rahat bir şekilde giyinmişti ve kimseler onu tanımadan sokaklarda kızıyla özgürce dolaştı.

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Lea’nın annesi, Rus süper model Irina Shayk şu anda İtalya'da ve Milano Moda Haftası sırasında Attico ve Ferrari gibi markalar için podyuma çıkıyor. Shayk ve Cooper 2015’te aşk yaşamaya başlamışlar, 2017’de kızları doğduktan 2 sene sonra, 2019’da da yollarını ayırmışlardı. Cooper şimdilerde kızıyla mutlu mesut pozlar verse de babalığa çok zor alıştığını ve kızı doğduğunda aylarca onu sevip sevmediğinden emin olamadığını itiraf etmişti

AŞK TATİLİNE KIZI VE SEVGİLİSİYLE GİTMİŞTİ

Bradley Cooper’ın küçük kızını sevgilisi Gigi Hadid ile çıktıkları tatile götürmesi ünlü çiftin artık ilişkilerini artık yeni bir boyuta taşıdıklarının habercisi sayıldı. Irina Shayk da “Lea neredeyse iki hafta boyunca onunla tatile gitti. Onları bir kez bile aramadım. Dadıya ihtiyaçları yoktu, Bradley elinden her şey gelen harika bir baba” diyerek mevcut durumdan memnuniyetini ifade etti. Cooper'ın büyük aşkı Gigi Hadid'in de Zayn Malik'ten doğan 3 yaşında Khai adında bir kızı var

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“BU ÇOCUĞU ACABA GERÇEKTEN SEVİYOR MUYUM?”

Şimdi her şey süt liman görünse ve Bradley Cooper sık sık kızı Lea’yla fotoğraf verse de başlarda durum bu kadar toz pembe değildi… Usta aktör geçen yıl çok çarpıcı bir röportaj vermiş ve şimdi “uğruna ölürüm” dediği kızına ve babalığa alışmasının uzun aylar sürdüğünü itiraf ederek tepki toplamıştı.

Bradley Cooper röportajında "Lea doğduktan sonra anne ve babaların 'Çocuğum uğruna ölürüm’ demesinin nedenini anlayamadım. İlk sekiz ay boyunca bu çocuğu gerçekten sevip sevmediğimi bile bilmiyordum" demiş, kızına alışmayı neredeyse o bir yaşına basana kadar beceremediğini itiraf etmişti. Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kıuzları doğduktan sonra evliliğe bir adım daha yaklaştığı söyleniyordu ancak herkesi şaşırtan bir karar alıp Lea daha 2 yaşındayken ayrıldılar

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“KIZIM VE BENİM HAYAL EDEBİLECEĞİMİZ EN İYİ BABA”

Irina Shayk şimdilerde eski sevgilisi Bradley Cooper’ı “Kızım Lea ve benim hayal edebileceğimiz en iyi baba” olarak anlatıyor. Cooper da Gigi Hadid aşkı ve yoğun işlerinin arasında artık kızını hiç ihmal etmiyor ve sık sık baba-kız çıktıkları gezintilerde görüntüleniyor ve onu ihmal etmemek için elinden gelini yapıyor.

Ünlü oyuncu kızı Lea’dan büyülendiğini, onunla ilgilenmeyi çok sevdiğini söylüyor. Ancak ilk zamanlar örneğin eve silahlı biri girip hayatlarını tehdit etse kendini kızı için kurşunların önüne atıp atmayacağından emin olamamış ve bunu da röportajında itiraf etmişti.





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ARTIK BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEZ!

Cooper, kızının hayatına girişinden aylar sonra yavaş yavaş bu duygularının değiştiğini ve artık yukarıdaki gibi durumu düşündüğünde bir saniye bile tereddüt yaşamayacağını söylüyor.

İlk aylardaki baba olmaya alışamaması ve kızı için hissettiklerini anlamlandıramaması durumu sona eren Bradley Cooper şimdilerde kızını yanından ayırmıyor ve artık Lea’dan bahsederken “Baba olmasaydım hayatta olur muydum emin değilim” diyeceği bir noktaya geldi…

Bradley Cooper ve Gigi Hadid'in bir yılı doldurmak üzere olan ilişkilerine başta pek şans verilmemişti... Ancak yakın çevreleri ikilinin küçük birer kız çocuğu ebeveyni olmalarıyla da iyice yakınlaştığını söylüyor