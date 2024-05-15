Aylarca hamileliğini bir sır gibi sakladı… Şimdi büyüyen karnını göstere göstere geziyor

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Önce ünlü modelin aktör babası ortaya çıkıp “Kızım için dua edin” dediği tuhaf ve gizemli bir paylaşım yaptı.

ÖNCE BABASI DUA İSTEDİ SONRA KOCASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sonra ise kocası, ünlü şarkıcı gözyaşlarına hakim olamadan ağladığı bir görüntüsünü paylaştı. Tüm bunlar bir araya getirilince herkes de ünlü çiftin arasında gerçekten bir sorun olduğunu düşünmeye başladı.

İşte tam bu dedikodu kazanı kaynarken Justin Bieber ve Hailey Bieber Instagram’dan ortak bir paylaşım yaparak bir bebekleri olacağını tüm dünyaya duyurdu.

EVLİLİK YEMİNLERİNİ TAZELERKEN MUTLU HABERİ DE VERDİLER

Çift Hawaii’ye gitmiş, özel ve yanlarında sadece bir rahibin olduğu bir törenle evlilik yeminlerini yeniden etmeye ve nikah tazelemeye karar vermişlerdi.

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Justin Bieber her zamanki gibi spor giyinmiş, başına da ters taktığı beyzbol şapkasını geçirmişti. Oysa model eşi Hailey bu özel tören için bir kez daha gelinlik giymiş ya da en azından bir gelinliğe benzeyen beyaz dantel bir elbiseye bürünmüştü.

HAMİLE OLDUĞUNU YENİ AÇIKLADI AMA NEREDEYSE KARNI BURNUNDA

Çiftin birbirlerine sarılıp öptükleri bu romantik nikah tazeleme fotoğrafları hayranlarının yıllardır beklediği müjdeyi de ortaya çıkarmış oldu. Hailey Bieber epeyce büyümüş karnını tutarak verdiği pozlarla hamile olduğunu tüm dünyaya duyurmuş oldu.

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Çiftin hayranları evlendiklerinden beri ikiliden bebek müjdesi bekliyor, Hailey Bieber’la ilgili sürekli hamile olduğu yönünde dedikodular çıkıyordu. Hatta ünlü model en sonunda isyan etmiş “Ben sürekli hamile kalamam ki. Artık bu sözlerden bıktım” bile demişti.

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Hamile olduğu haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Hailey Bieber’ın babası Stephen Baldwin’in dua istemesi de Justin Bieber’ın gözyaşlarının sebebi de açığa çıkmış oldu. Çiftin hayranları da en sonunda rahat bir nefes aldı.

ARTIK SAKLANMIYOR TAM TERSİNE KARNINI GÖSTERİYOR

Hamile olduğunu hep göz önünde olmasına rağmen aylar boyu nasıl sakladığı hala gizemini koruyan Hailey Bieber kocası Justin’le birlikte çıktığı gezintide görüntülendi.

Artık haber duyulduğu için oldukça rahatlamış görünen yıldız isim bu kez de büyümüş karnını açıkta bırakan giysiler seçmiş, anne olacağını ve bunun mutluluğunu herkese gururla göstermek ister gibiydi.

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Çiftin fotoğraflarını görenler ve Hailey Bieber’ın karnının büyüklüğüne bakanlar ünlü çiftin bebeklerini yaz aylarının sonuna doğru kucaklarına alacaklarını söyledi. Justin ve Hailey henüz bebeklerinin cinsiyeti açıklamadı.

CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL AMA...

Ancak kimi hayranları Hailey Bieber’ın kullandığı emojilerin hep pembe olmasından yola çıkarak bebeğin kız olacağını şimdiden yazıp çizmeye başladılar…