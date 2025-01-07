Aylar sonra el ele ortaya çıktılar… Uğruna iki yuva birden yıkılan aşkın ilk fotoğrafı!

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Her zaman aile hayatını ön planda tutan, birlikte iki çocuk yetiştirdikleri yuvalarını çok seven ve karısına olan aşkını dilinden düşürmeyen Hugh Jackman oyunculuk kariyeri bir yana müşfik ve sadık bir aile babası olarak çizdiği portreyle de çok takdir toplayan bir isimdi…

Hugh Jackman'ın dışarıdan bakıldığında çok mutlu ve sorunsuzca yürüdüğü sanılan 27 yıllık evliliği bir anda bitince herkes şaşkına dönmüştü

YUVASI BİR ANDA YIKILINCA HERKES ŞAŞKINA DÖNMÜŞTÜ... GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Gerçeklerim bambaşka olduğu ise birkaç ay önce gündeme gelen söylentilerle anlaşılmış, Hugh Jackman’ın karısı Deborra Lee Furness’dan bir başka aşk uğruna ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

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Hugh Jackman’ın gönlünde taht kuran yeni aşkı ise aslında birlikte müzikallerde sahne aldığı, oynadığı tiyatro oyunlarıyla ünlenen meslektaşı Sutton Foster’dı.

Usta aktör boşandıktan sonra birlikte müzikallerde sahne aldığı oyuncu Sutton Foster'la yeni bir aşka yelken açmakta gecikmedi... Aslında her şey zaten ikisi de evliyken başlamıştı

SAMİMİ POZLARI DOSTLUKTAN DEĞİL AŞKTANMIŞ

Sutton Foster ve Hugh Jackman birkaç yıl önce Broadway’de “The Music Man” müzikalinde birlikte başrol oynamış, oyun sahnelendiği süreçte de hem birlikte bolca vakit geçirmiş hem de sık sık yan yana samimi pozlar vermişti.

İkilinin arasında duygusal bir ilişki olduğu ilk kez ekim ayında ortaya atılmış, Sutton Foster’ın da 10 yıllık kocasından bu söylentiler gündemdeyken boşanmasıyla ikilinin aşk yaşadığı iddiaları iyice alevlenmişti.

Hayranları sık sık birlikte fotoğraflanan, kırmızı halılarda sarmaş dolaş poz veren Jackman ve Foster'ın yakın arkadaş olduklarını sanmıştı... Oysa bu aşkın ikisi de evliyken başladığını birlikte çalıştıkları herkes hatta gösteri dünyasından yakın arkadaşları bile biliyordu ama herkes suskun kaldı

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EL ELE İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ!

Şimdiye kadar ikisinin de evliliğini bitiren bu aşkı meraklı gözlerden uzakta yaşayan taze aşıklar geçtiğimiz gece baş başa romantik bir yemek yedikten sonra ilk kez el ele fotoğraflandı.

Hugh Jackman ve Sutton Foster aylar süren dedikodulardan sonra ilk kez el ele görüntülendi

Yüzleri gülen, el ele yürürken de derin bir sohbete dalmış görünen Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın gözlerini birbirlerinden alamadıkları da dikkatlerden kaçmadı.

Haklarında çıkan birçok söylentiden sonra haliyle epey gerilen ve saklanmaya özen gösteren Jackman ve Foster anlaşılan ilişki haberlerinin hızı biraz kesildikten sonra artık kendileri de yaşadıkları aşkı ilan etmekte sakınca görmediler.

Haklarında ortaya atılan söylentiler durulsun diye epey uzun bir süre saklı gizli görüşen ikili ardı ardına patlayan flaşlardan rahatsız olmuş gibi görünmüyordu

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ESKİ KARISI ASLINDA HER ŞEYİ BİLİYORDU

Bu aşkın iki ünlü isim de evliyken başladığına dair söylentilere Hugh Jackman’ın eski eşi Deborra Lee Furness’dan yorum gelmedi. Boşandıklarından beri suskun kalmayı tercih eden Deborra Lee Furness konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan Deborra Lee Furness’ın kocası Hugh Jackman’ın yaşadığı bu yasak aşktan çoktan haberi olduğu, evliliğin de bu sebepten bittiği konuşuldu.

Deborra Lee Furness uğradığı ihanet hakkında hiç konuşmadı ve her şeyi farkında olduğunu başka bir yöntemle ortaya koydu

Deborra Lee Furness, eski eşinin ihaneti konusunda suskun kalsa da olayla ilgili sosyal medya paylaşımlarını beğenerek durumun farkında olduğunu bu şekilde ortaya koymayı tercih etti.