Aykut Gürel: Serenay Sarıkaya'ya albüm teklif ettim kabul etmedi!

- Genelde disiplini zordur ama bendeki beklenti oldu. Rahmetlilerin ikisi de öğretmendi. Kıyamet senaryosu gibi.

◊ Yıldız Teknik mezunusun. Sence müzikte mi mühendislik var, mühendislikte mi müzik?

- Resmen mezun değilim ki... Gidip diplomamı bile almadım. Ama müzikte mühendislik olduğu kesin. Ve tartışmaya kapalı bir konu bu.

◊ 29 Nisan... Boğa burcu olmanın nesi daha komik: İnatçılık mı, konfor düşkünlüğü mü?

- İnatçılığı elbette, yalan çünkü...

◊ Söz yazmak mı, beste yapmak mı?

- Elbette beste yapmak. Sorgulayanı az olur (Gülüyor).

◊ Sahne önü mü sahne arkası mı?

- Bunu sana şöyle izah edeyim: Sahne önü kolektif bir durum. Çok şanslı birliktelikler kurulursa tadından yenmez. Ama arkası daha bireysel, daha özgür.

◊ “İlham”ın keyfi ne zaman yerindedir: Gece mi, gündüz mü?

- Valla genelde gecedir. Ama bende hep gündüz işleri daha başarılı oldu.

◊ 90’larda tam olarak ne yaşadık biz: Pop rönesansı mı, tüp patlaması mı?

- Rönesans. Rönesans gibi iz bıraktı ancak... Tüp patlaması gibi de üstünü boyadılar.

◊ İkisinin albümünün de prodüktörlüğünü yaptın. Hangisiyle çalışmak daha kolaydı: Bergüzar Korel mi, Gökçe Bahadır mı?

- Her ikisiyle de çalışmak kolay değil. Çünkü yalnızca onlarla değil, ekipleriyle de çalışmak zorunda kalıyorsun. Bu da çok yorucu.

◊ Lise grubunda basçı yok diye basçı olmuşsun. Bas mı, elektrogitar mı?

- Elbette bas. Bas’sız müzik olmaz.

◊ İmkânın olsa hangisiyle hasbihal etmek isterdin: Mozart mı, Dede Efendi mi?

- Güzel ve alçakça bir soru. İkisinin de hayranıyım. Buna cevap vermiyorum. Geç bunu.

İstanbul’dan nefret ediyorum

◊ Hayatın film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

- İkisi de değil. Aptal bir aksiyon filmi olurdu (Gülüyor). IMDb puanı da 4.3!

◊ Zaman makinesi icat ettin, nereye giderdin: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Geleceğe. Meraktan geberiyorum ölüp de göremeyeceğim şeylere.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Gündoğumu. Bakalım ne acayiplikler getirecek...

◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- Mantık diyeceğiiiim, komik olacak... Bugüne kadar ne halt ettiysem içgüdülerimle ettim.

◊ Hangisinden daha çok korkarsın: Yalandan mı, yılandan mı?

- Yılandan yahu. Yalan ısırmaz.

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zor: Obura mı, gevezeye mi?

- İkisine de. Ama gevezeye bir nebze daha tahammül edebilirim.

◊ 25 yaşına dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?

- Bu kafayla 25’e dönmek. Yalıyı alırım zaten.

◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?

- Sesleri. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Gerçi artık her şeyinden nefret ediyorum.

◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- Nefret dedim, ısrar etme.

◊ Peki hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?

- Kardeşim beni sal. Sevmiyoruz dedik ya.

ÖZEL MESELELER

Birini unutmak mayın gibi, her an tekrar üstüne basabilirsin

◊ Bodrum’da Soprano’s adında çok popüler bir mekân yaptın. Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmak elbette. O ne be göz kırpmak falan? Üff ucuz ucuz hareketler...

◊ Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

- Hayat, “Zengin doğ da nasıl olursan ol”u gösterdi bana.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı her aşkının kötü bitmesi mi?

- Kimseye âşık olamamak. Ölüm gibi ya, o ne öyle..

◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Sezen elbette. Kadının her anıda yeri var.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğin zaman mı, sevildiğin zaman mı?

- Her zaman hoş görülebilir. Beyaz sonuçta.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

- Kayıtsızlık en acıtanı. Allah düşmanıma vermesin.

◊ Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Tek başıma ağlamayı tercih ederim. Rahat rahat, böğüre böğüre.

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Affetmek rahatlatır. Ama unutmak mayın gibi, her an tekrar üstüne basabilirsin.

GÜNDELİK HALLER

Twitter gerçek hayatın yalanın dolanın ta kendisi

◊ Evdeki halini hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Telefon-Twitter. Ülke gündemi girdabını ancak oradan yakalıyorum. Ama gerekli mi dersen, çok da emin değilim.

◊ Peki Twitter mı, Instagram mı?

- Twitter bence. Instagram başka işlere yarıyor. Twitter gerçek hayatın, yalanın dolanın ta kendisi.

◊ Ayaklarına kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- Durup öylece duvara bakmak.

◊ Hangi üçlü seninki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Rakı-balık-Bodrum!

◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendininki mi, arkadaşınınki mi?

- İkisi de değil. Dönemlik kiraladığın tekne. Hem senin hem değil. Ohh.

◊ Biraz yoldan çıkmak istedin: Mantı mı, iskender mi?

- İskender. Offf böyle bol tereyağlı. Üzüm suyuyla.

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Tavla tabii. Bağır, çağır, tavla gibisi yok.

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydın... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Deniz mahsullerinden vazgeçebilirim. Miiii? Hayır. Ondan da vazgeçmem. Bu da çok alçakça bir soru.

◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Direkt soruyorum: “Pardon ama ben artık her şeyi unutuyorum, kafa çok dolu bik bik” (Gülüyor)...

◊ Uçakta omuzunda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misin, hostese mi şikayet edersin?

- Üstünü örterim, hiç de kıpraşmam. Uyanır sonra.

◊ Eve yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısın, uykusuz mu kalırsın?

- Kalkar televizyonu açarım, o da uyansın alçak!

POPÜLER ŞEYLER

Filiz Akın’la ağır aşk yaşadım...

Çocukken...

- Nâzım Hikmet. Bu da alçakça soru ama Nâzım benim şairim.

◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

- Filiz Akın. Ağır aşk yaşadım kendisiyle çocukken...

◊ Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?

- Tarık Akan. Nedenleri çok açık.

◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?

- Beren Saat. Serenay’a albüm teklif ettim kabul etmedi alçak!

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdin: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

- Kesinlikle Marilyn Monroe. Bir kadeh şarap içebilmek için jazz bass’ımı bile verirdim.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Kedi mi, köpek mi?

- Kedi.

◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

- Cem Karaca.

◊ Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?

- Milor.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Orman.

◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?

- İkisini de almayayım.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?