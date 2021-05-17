Aykut Gürel: Serenay Sarıkaya'ya albüm teklif ettim kabul etmedi!
Hakaret anlamında değil bu “alçak”... Hani bazen çok değer verdiklerimizi, hatta çocukları bile kötü sözlerle severiz ya, “Seni çirkin” diye... Öyle bir lafı onun. İlber Ortaylı, Perran Kutman gibi aksiliğin çok yakıştığı nadir insanlardan. Şimdi okuyacaksınız, bana da çok “alçak” dedi röportaj boyunca. Müziğin her alanında var: Besteci, söz yazarı, bas gitarcı, prodüktör... Sezen Aksu’nun yıllar boyu has adamı. En son Demet Evgar, Gonca Vuslateri, Bülent Şakrak, Bergüzar Korel ve Gökçe Bahadır’a albüm projeleriyle gündeme geldi. Yakından tanıdığım için “siz” demek yapmacık geldi, müsaadenizle “sen” diye girişiyorum müzisyen Aykut Gürel’e.
- Genelde disiplini zordur ama bendeki beklenti oldu. Rahmetlilerin ikisi de öğretmendi. Kıyamet senaryosu gibi.
◊ Yıldız Teknik mezunusun. Sence müzikte mi mühendislik var, mühendislikte mi müzik?
- Resmen mezun değilim ki... Gidip diplomamı bile almadım. Ama müzikte mühendislik olduğu kesin. Ve tartışmaya kapalı bir konu bu.
◊ 29 Nisan... Boğa burcu olmanın nesi daha komik: İnatçılık mı, konfor düşkünlüğü mü?
- İnatçılığı elbette, yalan çünkü...
◊ Söz yazmak mı, beste yapmak mı?
- Elbette beste yapmak. Sorgulayanı az olur (Gülüyor).
◊ Sahne önü mü sahne arkası mı?
- Bunu sana şöyle izah edeyim: Sahne önü kolektif bir durum. Çok şanslı birliktelikler kurulursa tadından yenmez. Ama arkası daha bireysel, daha özgür.
◊ “İlham”ın keyfi ne zaman yerindedir: Gece mi, gündüz mü?
- Valla genelde gecedir. Ama bende hep gündüz işleri daha başarılı oldu.
◊ 90’larda tam olarak ne yaşadık biz: Pop rönesansı mı, tüp patlaması mı?
- Rönesans. Rönesans gibi iz bıraktı ancak... Tüp patlaması gibi de üstünü boyadılar.
◊ İkisinin albümünün de prodüktörlüğünü yaptın. Hangisiyle çalışmak daha kolaydı: Bergüzar Korel mi, Gökçe Bahadır mı?
- Her ikisiyle de çalışmak kolay değil. Çünkü yalnızca onlarla değil, ekipleriyle de çalışmak zorunda kalıyorsun. Bu da çok yorucu.
◊ Lise grubunda basçı yok diye basçı olmuşsun. Bas mı, elektrogitar mı?
- Elbette bas. Bas’sız müzik olmaz.
◊ İmkânın olsa hangisiyle hasbihal etmek isterdin: Mozart mı, Dede Efendi mi?
- Güzel ve alçakça bir soru. İkisinin de hayranıyım. Buna cevap vermiyorum. Geç bunu.
İstanbul’dan nefret ediyorum
◊ Hayatın film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- İkisi de değil. Aptal bir aksiyon filmi olurdu (Gülüyor). IMDb puanı da 4.3!
◊ Zaman makinesi icat ettin, nereye giderdin: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geleceğe. Meraktan geberiyorum ölüp de göremeyeceğim şeylere.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Gündoğumu. Bakalım ne acayiplikler getirecek...
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- Mantık diyeceğiiiim, komik olacak... Bugüne kadar ne halt ettiysem içgüdülerimle ettim.
◊ Hangisinden daha çok korkarsın: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılandan yahu. Yalan ısırmaz.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zor: Obura mı, gevezeye mi?
- İkisine de. Ama gevezeye bir nebze daha tahammül edebilirim.
◊ 25 yaşına dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?
- Bu kafayla 25’e dönmek. Yalıyı alırım zaten.
◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?
- Sesleri. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Gerçi artık her şeyinden nefret ediyorum.
◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Nefret dedim, ısrar etme.
◊ Peki hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?
- Kardeşim beni sal. Sevmiyoruz dedik ya.
ÖZEL MESELELER
Birini unutmak mayın gibi, her an tekrar üstüne basabilirsin
◊ Bodrum’da Soprano’s adında çok popüler bir mekân yaptın. Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak elbette. O ne be göz kırpmak falan? Üff ucuz ucuz hareketler...
◊ Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Hayat, “Zengin doğ da nasıl olursan ol”u gösterdi bana.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı her aşkının kötü bitmesi mi?
- Kimseye âşık olamamak. Ölüm gibi ya, o ne öyle..
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen elbette. Kadının her anıda yeri var.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğin zaman mı, sevildiğin zaman mı?
- Her zaman hoş görülebilir. Beyaz sonuçta.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık en acıtanı. Allah düşmanıma vermesin.
◊ Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Tek başıma ağlamayı tercih ederim. Rahat rahat, böğüre böğüre.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek rahatlatır. Ama unutmak mayın gibi, her an tekrar üstüne basabilirsin.
GÜNDELİK HALLER
Twitter gerçek hayatın yalanın dolanın ta kendisi
◊ Evdeki halini hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Telefon-Twitter. Ülke gündemi girdabını ancak oradan yakalıyorum. Ama gerekli mi dersen, çok da emin değilim.
◊ Peki Twitter mı, Instagram mı?
- Twitter bence. Instagram başka işlere yarıyor. Twitter gerçek hayatın, yalanın dolanın ta kendisi.
◊ Ayaklarına kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Durup öylece duvara bakmak.
◊ Hangi üçlü seninki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Rakı-balık-Bodrum!
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendininki mi, arkadaşınınki mi?
- İkisi de değil. Dönemlik kiraladığın tekne. Hem senin hem değil. Ohh.
◊ Biraz yoldan çıkmak istedin: Mantı mı, iskender mi?
- İskender. Offf böyle bol tereyağlı. Üzüm suyuyla.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Tavla tabii. Bağır, çağır, tavla gibisi yok.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydın... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Deniz mahsullerinden vazgeçebilirim. Miiii? Hayır. Ondan da vazgeçmem. Bu da çok alçakça bir soru.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Direkt soruyorum: “Pardon ama ben artık her şeyi unutuyorum, kafa çok dolu bik bik” (Gülüyor)...
◊ Uçakta omuzunda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misin, hostese mi şikayet edersin?
- Üstünü örterim, hiç de kıpraşmam. Uyanır sonra.
◊ Eve yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısın, uykusuz mu kalırsın?
- Kalkar televizyonu açarım, o da uyansın alçak!
POPÜLER ŞEYLER
Filiz Akın’la ağır aşk yaşadım...
Çocukken...
- Nâzım Hikmet. Bu da alçakça soru ama Nâzım benim şairim.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Akın. Ağır aşk yaşadım kendisiyle çocukken...
◊ Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?
- Tarık Akan. Nedenleri çok açık.
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- Beren Saat. Serenay’a albüm teklif ettim kabul etmedi alçak!
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdin: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Kesinlikle Marilyn Monroe. Bir kadeh şarap içebilmek için jazz bass’ımı bile verirdim.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Kedi.
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Cem Karaca.
◊ Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?
- Milor.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman.
◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?
- İkisini de almayayım.