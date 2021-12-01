Aykut Enişte 2'nin galasına ünlü akını

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Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz ve Melis Babadağ’ın başrollerini paylaştığı “Aykut Enişte 2” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.

Gelinoğlu, filmi iki yıldır pandemi nedeniyle gösterime çıkaramadıklarını söyledi: “Bu filmi büyük emeklerle yaptık ve gönlümüzü koyarak çektik. İlki çok sevilmişti, ikincisi de insanların gönlünde yer bulsun.” Yönetmen Onur Bilgetey ise seyirciler istediği için filmin ikincisi çektiklerini belirtti: “3 Aralık’ta herkesi sinemalara davet ediyoruz.”

Filmde Atabey ailesinin eski eniştesi ‘Talat’ karakterini canlandıran Hakan Yılmaz, “İlk filmde izleyiciydim sonra sinir oldum, ikinciye girdim. ‘Ben bunda niye yokum?’ dedim. Sağ olsunlar güzel bir dünya kurmuşlar” dedi.

Aslı İnandık

Eylem Şenkal Ebru Cündübeyoğlu

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Onur-Nazlı Bilgetay



Sinem Aksoy - Gökhan Türkmen



Aziz Aslan - Mahir İpek - Berkay Tulumbacı



Zeynep Mizrak - Atakan Çelik