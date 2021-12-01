Aykut Enişte 2'nin galasına ünlü akını

Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz ve Melis Babadağ’ın başrollerini paylaştığı “Aykut Enişte 2” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.
Gelinoğlu, filmi iki yıldır pandemi nedeniyle gösterime çıkaramadıklarını söyledi: “Bu filmi büyük emeklerle yaptık ve gönlümüzü koyarak çektik. İlki çok sevilmişti, ikincisi de insanların gönlünde yer bulsun.” Yönetmen Onur Bilgetey ise seyirciler istediği için filmin ikincisi çektiklerini belirtti: “3 Aralık’ta herkesi sinemalara davet ediyoruz.”
Sinem Aksoy - Gökhan Türkmen
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