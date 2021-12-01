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Aykut Enişte 2'nin galasına ünlü akını

#Aykut Enişte 2#Cem Gelinoğlu#Hakan Yılmaz
Aykut Enişte 2nin galasına ünlü akını
Sayit DURMAZ

Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz ve Melis Babadağ’ın başrollerini paylaştığı “Aykut Enişte 2”, 3 Aralık’ta vizyona girecek. Filmin senaristlerinden de olan Gelinoğlu, “Bu filmi büyük emeklerle yaptık ve gönlümüzü koyarak çektik” dedi.

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Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz ve Melis Babadağ’ın başrollerini paylaştığı “Aykut Enişte 2” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.

Aykut Enişte 2nin galasına ünlü akını

Gelinoğlu, filmi iki yıldır pandemi nedeniyle gösterime çıkaramadıklarını söyledi: “Bu filmi büyük emeklerle yaptık ve gönlümüzü koyarak çektik. İlki çok sevilmişti, ikincisi de insanların gönlünde yer bulsun.” Yönetmen Onur Bilgetey ise seyirciler istediği için filmin ikincisi çektiklerini belirtti: “3 Aralık’ta herkesi sinemalara davet ediyoruz.”

Aykut Enişte 2nin galasına ünlü akını


Filmde Atabey ailesinin eski eniştesi ‘Talat’ karakterini canlandıran Hakan Yılmaz, “İlk filmde izleyiciydim sonra sinir oldum, ikinciye girdim. ‘Ben bunda niye yokum?’ dedim. Sağ olsunlar güzel bir dünya kurmuşlar” dedi.

Aykut Enişte 2nin galasına ünlü akını

Aslı İnandıkEylem ŞenkalEbru Cündübeyoğlu
Aykut Enişte 2nin galasına ünlü akını


Aykut Enişte 2nin galasına ünlü akını

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Aykut Enişte 2nin galasına ünlü akını

Onur-Nazlı Bilgetay

Aykut Enişte 2nin galasına ünlü akını

Sinem Aksoy - Gökhan Türkmen

Aykut Enişte 2nin galasına ünlü akını

Aziz Aslan - Mahir İpek - Berkay Tulumbacı
Aykut Enişte 2nin galasına ünlü akını

Zeynep Mizrak - Atakan Çelik

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