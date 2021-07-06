Ayhan Alptekin kimdir, hastalığı neydi? İşte Ayhan Alptekin’in hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler…

Ayhan Alptekin 1965 yılında Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşında melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başladı. 1982'de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu. Grup Yıldızlar 3 yıl boyunca Kemalpaşa ve Rize arasındaki ilçelerde düzenlenen düğün ve toplantılarda sahne aldı. Askerdeyken kanun, bağlama ve org ile programlar yaptı. 1993 yılında anonim destanlardan oluşan ilk kasedini çıkardı. 2002 yılında Mamuli adlı yapım şirketini kurdu. Mamuli'de Karadeniz temalı şarkılar bestelendi. Öldüğü tarihe kadar müzik hayatına devam etti. 6 Temmuz 2021 tarihinde beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti.

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