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Aydemir Akbaş'tan tartışılacak sözler: Beyhan olmasa hemen 20'lik alırım!

#Aydemir Akbaş#Beyhan Benek#Beyhan Benek
Aydemir Akbaştan tartışılacak sözler: Beyhan olmasa hemen 20lik alırım

Sivri diliyle bilinen Aydemir Akbaş yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Beyhan Benek ile evli olan 86 yaşındaki oyuncu ‘Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım’ dedi.

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Usta oyuncu Aydemir Akbaş 2. Sayfa programına konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Akbaş, ‘Allah geçinden versin ama eşim Beyhan olmazsa 20’lik alırım’ dedi.

İşte Aydemir Akbaş’ın açıklamalarından satır başları…

Ben yaşlılarla dolaşmadım. Hayatım boyunca da dolaşmam. Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun.

Beyhan gibi bir kadınla olduktan sonra başka kadınla olmak hafif kalıyor.

Benim Nebahat Çehre hakkında söylediklerim yanlış anlaşıldı. Çok düzgün bir insan. Evini gidip bir gezin! Müze gibi çok temiz, titiz. Ama benim için de Beyhan için de Nebahat Çehre dünyanın en şansız kadınlarından biri...

Aydemir Akbaştan tartışılacak sözler: Beyhan olmasa hemen 20lik alırım

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‘ERKEKLER ALDATIR’

Beyhan açıklamalarımdan sonra bozulmadı. Çünkü ben bunu hayatta iki kişi için söyledim. Nebahat da Beyhan’ın en sevdiği insan.

Beyhan bana der ki ‘Bir şey yapacaksan, benim klasımda olsun. Aşağısında yaparsan canını okurum. Gururumla oynamayacaksın, kimse bilmeyecek’

Erkek aldatır! Yapmayan erkek mi var? Fırsatını bulacak yapmayacak. Erkeklere güvenmeyin.

Biz üç kez evlendik, iki kez boşandık ama ufak sebeplerden.

Aydemir Akbaştan tartışılacak sözler: Beyhan olmasa hemen 20lik alırım

‘20’LİK BİRİNİ ALIRIM’

Allah gecinden versin şu an Beyhan… Hemen bir tane 20’lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Nesi yakışmaz? O razıysa… ‘20’ dedim ona takılmayın 30-40 fark etmez… Öyle bir durum benim yaşama arzumu arttıracak.

Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım.

Beyhan’ın bundan haberi var tabii… Tek başına 80 yaşında adam ne yapacak, bir hayat arkadaşı seçse kötü mü? 60 yaşında birini ne yapacağım?

Aydemir Akbaştan tartışılacak sözler: Beyhan olmasa hemen 20lik alırım

‘BEYHAN AMELİYAT OLDU’

Beyhan banyoda düştü kalçasını kırdı. Doktorumuz iki ameliyat yaptı şimdi kardeşiyle yaşıyor. Fizyoterapisti ve bir bakıcısı var. Ben şimdi iki hatunla evde yaşıyorum. Ne yapayım Beyhan aldı. İki hatun dediğim kedi(gülüyor) Benden öyle bir şey umar mısınız…  Şimdi o iki kedi benim hayatım. Ben kedilerin konuştuğuna inanıyorum. Sabah 6’da gelip beni uyandırıyorlar, yemeklerini veriyorum.

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#Aydemir Akbaş#Beyhan Benek#Beyhan Benek

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