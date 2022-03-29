Aydemir Akbaş'tan meslektaşlarını kızdıracak sözler!

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Bu ülkede oyuncu yok

Aydemir Akbaş önceki gün Nişantaşı’ndaydı. “Bergen” filmini nasıl bulduğu sorulan oyuncu, “Şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı? Ama tuttu helal olsun” dedi. Kendi rol aldığı filmleri dahi izlemediğini ve sinema filmlerindeki senaryoların çalıntı, dizilerin ise Kore dizisi olduğunu savunan Akbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncu yok ülkede. Bana bir Ali Şen gibi baba bulsanıza. Bir şey yok yeni nesilde.”

Can’ımız 5 oldu

Pelin Karahan, küçük oğlu Can Eyüp’ün 5’inci yaşına özel parti düzenledi. Yakın dostlarının katıldığı partide eşi Bedri Güntay ve büyük oğlu Ali Demir ile birlikte objektiflere poz veren oyuncu, bu kareleri sosyal medya hesabında da “Can’ımız 5 oldu” notuyla yayınladı.

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Aşk sorularına cevap yok

Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodusuna karışan Şeyma Subaşı, önceki akşam Bebek Otel çıkışı görüntülendi. Mekanda da Sabancı ile yemek yediği iddia edilen Subaşı, gazetecilerin “Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu, mekanda birlikte yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz” sorularına cevap vermeden, hızlı adımlarla aracına binerek oradan uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Yüzler gülüyor

Yaşadıkları kısa süreli ayrılığın ardından barışarak evlilik kararı alan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç mutluluk sarhoşu.

Özdemir, önceki gün sevgilisiyle çektiği bu selfie’yi Instagram’da paylaştı. Oyuncunun kalp emoji’siyle yayınladığı kare, takipçilerini sevindirdi.

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Herkese tavsiyem aşk yaşamayın

Dilara Aksüyek, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Şu sıralar ailesiyle vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu, özel hayat sorularına ise “Aşk yaşamayın, herkese tavsiye ediyorum” şeklinde esprili bir yanıt verdi. Aşka karşı olmadığını sözlerine ekleyen Aksüyek, şimdilik kendi hayatında tercih etmediğini belirtti. (Sayit DURMAZ)

Seneye görüşürüz

Oyuncu Burcu Binici, Tayland’a tatile gitti. Bir haftadır Tayland’ın turistik yerlerini gezerek takipçileriyle paylaşan Binici, deniz kıyısındaki fotoğraflarıyla beğeni topladı. Hafta sonu Türkiye’ye dönen ünlü oyuncu, tatilin son karesini “Seneye görüşürüz” diye paylaştı.

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Tempolu yürüyüş

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile sevgilisi Tuğba Coşkun, önceki gün Bebek’te objektife takıldı. Her sabah düzenli olarak spor yapan çift, sahil boyunca tempolu bir şekilde yürümeye devam etti. (Deniz BOY)

Nazar değdi

İbrahim Kutluay, oğlu Ömer ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Baba-oğul kahvaltının ardından yürüyüş yaptı. Gazetecilerin kolunu sorması üzerine Ömer, “Antrenman sırasında kaza geçirdim. Çatlak var. Üç hafta antrenman yapamayacağım” dedi. Kutluay da, “Nazar” diyerek uzaklaştı. (Deniz BOY)

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Baba kız bisiklet turu

Caner Erdeniz, önceki gün kızı Vina ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Kızıyla birlikte sahilde bisikletle dolaşan basketbolcu, muhabirlere güzel havanın tadını çıkardıklarını söyledi. (Deniz BOY)



