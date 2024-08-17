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Acı haber yakın dostlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti...

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#Aydemir Akbaş#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses
Acı haber yakın dostlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 08:23

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören ve entübe esilen usta oyuncudan acı haber geldi. Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Akbaş'ın vefat haberi yakın dostlarını yasa boğdu.

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İBRAHİM TATLISES: 45 yıllık dostum, abim, Aydoşum mekanın cennet olsun.

Acı haber yakın dostlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti...

MEHMET ALİ ERBİL: Canım abim nurlar içinde uyu

AHMET TATLISES: Allah rahmet eylesin Aydemir Abim. Mekanın cennet olsun inşallah.

Acı haber yakın dostlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti...

DERYA TUNA: Türk sinemasının koca çınarı... Canımız, ustamız Aydemir Abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Allah mekanını cennet eylesin. Allah gelen, giden, dua eden herkesten razı oldun. Buraya kadarmış. Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti.

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POLAT YAĞCI: Allah yattığın yeri cennet eylesin canım abim

CEM KILIÇ: Kabus gibi bir gün... İzmir yanıyor, Aydemir Abi'yi kaybettik. Yattığın yer incitmesin usta.

Acı haber yakın dostlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti...

AYŞEGÜL YILDIZ: Mekanın cennet olsun Aydoş'um… Allah nur içinde yatırsın. Seni hep sevgi ve özlemle hatırlayacağım.

Acı haber yakın dostlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti...

FULYA AKBAY: Hoşça kal Aydemir Abi. Sen unutulmazsın. Hoşça kal büyük Galatasaraylı. Yattığın yer huzurla dolsun, gittiğin yer cennet olsun.

Acı haber yakın dostlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti...

FİLİZ AKIN: Allah rahmet etsin Sevenlerine sabırlar diliyorum

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#Aydemir Akbaş#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses

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