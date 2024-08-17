Acı haber yakın dostlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti...

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İBRAHİM TATLISES: 45 yıllık dostum, abim, Aydoşum mekanın cennet olsun.

MEHMET ALİ ERBİL: Canım abim nurlar içinde uyu

AHMET TATLISES: Allah rahmet eylesin Aydemir Abim. Mekanın cennet olsun inşallah.

DERYA TUNA: Türk sinemasının koca çınarı... Canımız, ustamız Aydemir Abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Allah mekanını cennet eylesin. Allah gelen, giden, dua eden herkesten razı oldun. Buraya kadarmış. Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti.

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POLAT YAĞCI: Allah yattığın yeri cennet eylesin canım abim

CEM KILIÇ: Kabus gibi bir gün... İzmir yanıyor, Aydemir Abi'yi kaybettik. Yattığın yer incitmesin usta.

AYŞEGÜL YILDIZ: Mekanın cennet olsun Aydoş'um… Allah nur içinde yatırsın. Seni hep sevgi ve özlemle hatırlayacağım.

FULYA AKBAY: Hoşça kal Aydemir Abi. Sen unutulmazsın. Hoşça kal büyük Galatasaraylı. Yattığın yer huzurla dolsun, gittiğin yer cennet olsun.

FİLİZ AKIN: Allah rahmet etsin Sevenlerine sabırlar diliyorum