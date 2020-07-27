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Aydemir Akbaş: Evimi satıyorum!
Yeni Kolpaçino filmi için Şafak Sezer’in Bodrum’da senaryo yazdığını söyleyen Aydemir Akbaş, “Şimdi ikinci dalga gelecek diyorlar. Eğer her şey yolunda giderse Kolpaçino’nun yeni serisini çekeceğiz” dedi.
Aydemir Akbaş önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir kafede oturan Akbaş yorgunluk attı. Kendisine giriş katı, düz ayak bir ev aradığını söyleyen Akbaş “Önceki evim 2. kattı, asansörsüz, zor oluyordu. Şimdi o evi satıyorum, kendime yokuşsuz, giriş kat ev bakıyorum” dedi.
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