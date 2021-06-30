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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 30.06.2021 - 08:16 | Son Güncelleme:

Ayça Varlıer Bodrum’da... İskeleden ‘Ayça’lama!

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Ayça Varlıer Bodrum’da... İskeleden ‘Ayça’lama!

5 Temmuz’da New York’a taşınacak olan Ayça Varlıer, Bodrum’daki son günlerini ailesiyle geçiriyor. Plajda görüntülenen oyuncu, iskeleden atlayarak denizin tadını çıkardı.

Broadway’den gelen teklif üzerine New York’a yerleşecek olan Ayça Varlıer, Türkiye’deki son günlerinin tadını bol bol denize girerek çıkartıyor. 5 Temmuz’da gidecek olan başarılı oyuncu, önceki gün evinin bulunduğu Yalıkavak’taki Yelken Bay Beach’te görüntülendi.

Ayça Varlıer Bodrum’da... İskeleden ‘Ayça’lama


Bodrum’daki son günlerini ailesine ayıran oyuncu, sevdikleriyle beraber deniz keyfi yaptı. Günü ailesiyle beraber geçiren oyuncunun keyfine diyecek yoktu.

Ayça Varlıer Bodrum’da... İskeleden ‘Ayça’lama


Denizden çıkmak bilmeyen Varlıer, ablası Aslı Varlıer Pelit’le beraber beach’in açıklarında bulunan iskeleden defalarca atladı. Balıklama atlama stilinde başarılı olduğu görülen oyuncunun iskele üzerinde yaptığı dans ise görenleri güldürdü. 

Ayça Varlıer Bodrum’da... İskeleden ‘Ayça’lama


Güzel oyuncu, bu keyifli anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Ablasının çektiği bir kareyi Instagram’da yayınlayan Varlıer, “Yaz coşkum” yorumunda bulundu. 

Ayça Varlıer Bodrum’da... İskeleden ‘Ayça’lama


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