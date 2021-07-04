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Haber Giriş: 04.07.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Ayça Erturan kızı olacağını öğrenince şoke oldu!

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Usta oyuncu Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulcan Kırca ile 2014 yılında hayatını birleştiren oyuncu Ayça Erturan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Bir hayli şaşıran oyuncu, 'Büyük şok geçirdim' ifadelerini kullandı.

2014 yılında oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, birkaç hafta önce hamile olduğunu duyurmuştu. İkilinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu.

Ayça Erturan kızı olacağını öğrenince şoke oldu

'O KADAR EMİNDİM Kİ...'
Ünlü oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım" şeklinde konuştu.

Ayça Erturan kızı olacağını öğrenince şoke oldu

Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca ise duygularını, "İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor" sözleriyle dile getirmişti.

Bebek sürprizi
Bebek sürprizi

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