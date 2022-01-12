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İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

İLK FOTOĞRAF!

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan aşk itirafı sonrası ilk fotoğraf geldi.

İki oyuncunun dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Alp Navruz ilişkiyi “Farklı boyutta denemeye başladık, şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz” sözleriyle doğruladı.

Alp Navruz, aşk itirafından sonra ilk kez sevgilisiyle çektiği bu selfie’yi sosyal medyada paylaştı. Ayça Ayşin Turan da aynı kareyi kendi sayfasında kalp emoji’siyle yayınladı.

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

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Aradığı aşkı sette buldu

Nesrin Cavadzade aşkı dizi setinde bulan isimlerden ünlü oyuncu, meslektaşı Gökhan Alkan ile sevgili! Aileleri tanışan çift şu günlerde evlilik hazırlığı yapıyor.

Evlilik yakın!

Masumlar Aparmanı dizisiyle adından söz ettiren Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

Eşi de oyuncu

En son 'Terken Hatun' karakteriyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Yabancı damat

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'a kaptırdı. Evlilik hazırlığı yapan çift geçtiğimiz günlerde İzlanda'ya gitti. Deniz, müstakbel eşinin ailesiyle tanıştı.

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Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Brugge'da evlilik teklifi İstanbul'da nikah!

Taner Ölmez uzun zamandır aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'na Brugge'da evlilik telifinde bulunmuştu. Geçtiğimiz haziran ayında da nikah masasına oturan çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

Nikah yakın

Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile sevgili. Çift geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.

Uyumlu ikili

Aras Bulut İynemli ile Bilge Önal uzun zamandır aşk yaşıyor. Zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift birbirlerinden kopamıyor. Bige Önal verdiği bir röportajda 'Kimse evlenmek zorunda değil. Bu tamamen kişinin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğiyle alakalı. Hiç kimsenin de bununla ilgili bir fikir beyan etme hakkı yok bence.' açıklamasını yaptı.

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Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Oyuncu Ebru Özkan meslektaşı Ertan Saban ile evli...

Ruh ikizini buldu

Oyuncu Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

İsmail Demirci - Hande Soral

İsmail Demirci oyuncu Hande Soral ile evli. Çift bir bebeklerinin olacağını duyurdu.

Eda Ece - Buğrahan Tuncer

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşıyor.

Sevgilisi de oyuncu

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Masumlar Apartmanı dizisinde 'Esat' karakterini Uğur Uzunel oyuncu Beril Pozam ile sevgili...

Popüler aşıklar

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit oyuncu Fahriye Evcen ile evli. Çiftin Karan adında bir oğlu var. Özçivit ve Evcen magazin dünyasının en popüler çifti...

Bitmeyen aşk

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 11 yıldır müzisyen Sarp Maden ile birlikte...