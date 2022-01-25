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Ayberk Pekcan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum!

#Ayberk Pekcan#Diriliş Ertuğrul#Mersin
Ayberk Pekcanın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum

Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, Mersin’de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 51 yaşındaki oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ünlü oyuncu, ekim ayında yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

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Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan, dün Mersin'de hayatını kaybetti. Oyuncunun genç yaşta ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Ünlü isimler duygularını sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi...

BÜŞRA PEKİN

Canım Ayberk abim. BabaCan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum... Allah mekanını cennet eylesin.

Ayberk Pekcanın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum

ZAFER ALGÖZ

Ne kötü bir gün… Oyuncu arkadaşımız Ayberk Pekcan Akciğer kanserini yenemedi. Başımız sağ olsun.

MEHMET BOZDAĞ

Diriliş Ertuğrul dizimizde oyunculuğuyla projemize ruh katan sevgili Ayberk Pekcan Hakk'a yürümüştür.

Dar-ı bekaya yürüyen Ayberk abimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

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ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Toprağın bol olsun Ayberk ağabey...

Ayberk Pekcanın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum

DEVRİM YAKUT

Ayberk...Çok üzgünüm...Nur içinde uyu...

TOLGA KAREL

Ah be abi nurlar içinde yat!

BEYTİ ENGİN

Vay be Teke Kazım…

Canım Ayberk abi, nur içinde yat

Ayberk Pekcanın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum

 

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