Ayberk Pekcan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum!

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan, dün Mersin'de hayatını kaybetti. Oyuncunun genç yaşta ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
Ünlü isimler duygularını sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi...
BÜŞRA PEKİN
Canım Ayberk abim. BabaCan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum... Allah mekanını cennet eylesin.
ZAFER ALGÖZ
Ne kötü bir gün… Oyuncu arkadaşımız Ayberk Pekcan Akciğer kanserini yenemedi. Başımız sağ olsun.
MEHMET BOZDAĞ
Diriliş Ertuğrul dizimizde oyunculuğuyla projemize ruh katan sevgili Ayberk Pekcan Hakk'a yürümüştür.
Dar-ı bekaya yürüyen Ayberk abimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Toprağın bol olsun Ayberk ağabey...
DEVRİM YAKUT
Ayberk...Çok üzgünüm...Nur içinde uyu...
TOLGA KAREL
Ah be abi nurlar içinde yat!
BEYTİ ENGİN
Vay be Teke Kazım…
Canım Ayberk abi, nur içinde yat