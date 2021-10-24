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Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan'ın hayatıyla ilgili bilgiler

#Ayberk Pekcan#Ayberk Pekcan Kimdir#Ayberk Pekcan Yaş
Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında Ayberk Pekcanın hayatıyla ilgili bilgiler

Ayberk Pekcan, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 'Diriliş Ertuğrul'da 'Artuk Bey' karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Ayberk Pekcan, 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülmüştü. Peki, Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan'ın hayatıyla ilgili bilgiler

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Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi. Pekcan ilk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı.

Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

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