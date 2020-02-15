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Haber Giriş: 15.02.2020 - 08:11,Son Güncelleme:/

Ay yıldızlı protesto

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Ay yıldızlı protesto

Hakan Akkaya, New York’ta gerçekleştirdiği defilede Türk bayrağını yırtan Yunan vekili protesto ederek ay yıldızlı gömlekle podyuma çıktı.

Türkiye Tanıtım Grubu Projesi’nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle New York Fashion Week kapsamında gerçekleştirdiği ‘Turkish Designers’ defilesinde Hakan Akkaya da defile gerçekleştirdi. Tasarımcı New York’taki defilede Türk bayraklı gömlekle çıkarak ayakta alkışlandı. Akkaya aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtan küstah vekil Loannis Lagos’a yönelik ay yıldızlı bir protesto gerçekleştirmiş oldu.

Ay yıldızlı protesto


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