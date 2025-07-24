Avustralya ve ABD ona dar geldi... GÃ¶Ã§ ve Ä°ltica AjansÄ±na baÅŸvurdu: Burada oturma izni istiyorum

Haberin DevamÄ±

Tom Cruise ile yaptÄ±ÄŸÄ± ve sorunlu biten evliliÄŸi, ardÄ±ndan hayatÄ±na giren sevgililer... Åžimdi de 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir mÃ¼zisyen Keith Urban ile iki Ã§ocuklu ve mutlu bir evliliÄŸi var.

58 yaÅŸÄ±ndaki Nicole Kidman, ÅŸimdi de herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir adÄ±m attÄ±.

AnavatanÄ± Avustralya'dan da kocasÄ± Keith Urban ve kÄ±zlarÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ABD'den de kilometrelerce uzakta bir gÃ¼neÅŸli Ã¼lkede mÃ¼lk sahibi olmak iÃ§in oturma izni baÅŸvurusunda bulundu.

Â

PORTEKÄ°Z'DEN Ä°KAMET Ä°ZNÄ° BAÅžVURUSUNDA BULUNDU

Kidman'Ä±n tercih ettiÄŸi Ã¼lke ise Portekiz ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re!

Ãœlkede yayÄ±n yapan SIC Noticias'Ä±n haberine gÃ¶re Nicole Kidman, Portekiz'de ikamet izni almak iÃ§in Entegrasyon, GÃ¶Ã§ ve Ä°ltica AjansÄ±'na baÅŸvuruda bulundu.

Haberin DevamÄ±

Yine yayÄ±n kuruluÅŸunun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re iÅŸin daha ilginÃ§ bir yanÄ± da var. Kidman bu baÅŸvuruyu sadece kendi adÄ±na yaptÄ±.

Belgelerde kocasÄ± Keith Urban'Ä±n adÄ± bile geÃ§miyor.

LÃœKS BÃ–LGEDE EV ARAMAYA BAÅžLADI BÄ°LE

SÃ¶ylentilere gÃ¶re Nicole Kidman, Comporta'da lÃ¼ks bir bÃ¶lgede ev arayÄ±ÅŸÄ±na da girdi... Onun ev baktÄ±ÄŸÄ± yerde George Clooney, Prenses Eugenie ve Paris Hilton'un mÃ¼lkleri olduÄŸu da sÃ¶yleniyor.

Her ne kadar Nicole Kidman'Ä±n bu baÅŸvuruyu sadece kendi adÄ±na yapmasÄ± Keith Urban ile aralarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu iddialarÄ±na da yol aÃ§sa da gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã¶yle bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin ABD ve Avustralya'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde birÃ§ok lÃ¼ks mÃ¼lkÃ¼ var. BunlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ± ortak aldÄ±lar, bazÄ±larÄ±nÄ±n tapusu ise ikisinden birinin adÄ±na kayÄ±tlÄ±.

Bundan bir sÃ¼re Ã¶nce de Kidman ile Urban'Ä±n yine Portekiz'de ortak bir mÃ¼lk aldÄ±klarÄ± da sÃ¶yleniyordu.Â

Haberin DevamÄ±

AÄ°LENÄ°N YAÅžAM MERKEZÄ° ABD, NASHVILLE'DE

Nicole Kidman ile Keith Urban'Ä±n ana yaÅŸam merkezi ABD'nin Nashville kendi... Orada 3.4 milyon dolara satÄ±n aldÄ±klarÄ± bir lÃ¼ks malikaneleri bulunuyor.

KÄ±zlarÄ± Sunday Rose ve Fate Margareth ile birlikte bu mÃ¼lkte yaÅŸÄ±yorlar. Zaman zaman da ikisinin de anavatanÄ± olan Avustralya'da bulunan Ã§iftliklerine gidip kalÄ±yorlar.

Kidman, Nashville'deki aile evi hakkÄ±nda Rolling Stone'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "OrayÄ± gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez kendimi evde hissettim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben Amerikan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle bÃ¼yÃ¼dÃ¼m" diye konuÅŸmuÅŸtu.Â

Nicole Kidman ile Keith Urban'Ä±n Avustralya'da bir Ã§iftliÄŸi de bulunuyor.

Haberin DevamÄ±