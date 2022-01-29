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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki zanlıların yakalanmasının ardından Ece Erken'den ilk paylaşım

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken#Cinayet
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki zanlıların yakalanmasının ardından Ece Erkenden ilk paylaşım

Sunucu Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin yakalanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok” yazdı.

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Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edilmişti.

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Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece Erken, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok” yazdı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, son yolculuğuna uğurlandıBeşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Cenazeye, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, babası Akif Mahmut, annesi Hacer, ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile eski eşi Benan Kocadereli'nin yanı sıra, Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski Başkanı Fikret Orman ile vatandaşlar katıldı.
daha fazla video içinŞafak Mahmutyazıcıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

 

 

 

 

 

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