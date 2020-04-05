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Haber Giriş: 05.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Attila Atasoy mutfağa girdi... 65 yaşında ilk pilav

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Attila Atasoy mutfağa girdi... 65 yaşında ilk pilav
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmasının yasaklanmasıyla birlikte Attila Atasoy da evine kapandı. Günlerini spor ve müzik çalışmalarıyla geçiren sanatçı, mutfağa girip ilk pilavını da pişirdi.

MÜZİK ÇALIŞMALARINA DEVAM

65 yaşındaki Attila Atasoy, evde geçen günlerini anlattı. Sanatçı, müzik çalışmalarına internet üzerinden devam ettiğini söyledi: “Günlerim spor, bulaşık, çamaşır, okuma, televizyon, bulmaca ve telefon sohbetleriyle geçiyor. Bir de Universal Müzik’le internetten müzik çalışmaları yapıyorum.”

TARİF, YENGEM BİNNAZ’DAN

Attila Atasoy, dışarı çıkamadığı bu süreçte mutfağa da merak sardı: “Ben zaten evcimen bir çocuğumdur. Ton balıklı salatam da meşhurdur. Bir de pilav yapmasını öğrendim, daha ne olsun? Hayatımda ilk defa pilav yaptım. Tarifini Aydın’daki yengem Binnaz’dan aldım. Pilavıma kırmızı soğan da koydum, çok lezzetli oldu.”

Attila Atasoy mutfağa girdi... 65 yaşında ilk pilav

Korona günlerinde spora ağırlık veren ve düzenli olarak egzersiz yapan Attila Atasoy, “Bu gidişle evde bu yaştan sonra vücut yapacağım” diyor.

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