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Haber Giriş: 24.12.2020 - 07:23 | Son Güncelleme:

Atilla Saral bu kez Londra’da mahsur kaldı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Atilla Saral bu kez Londra’da mahsur kaldı
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İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkmasının ardından ülkeye uçuşlar kapatıldı. Atilla Saral, ailesini görmek için gittiği Londra’dan geri dönemedi.

Atilla Saral, pandeminin başladığı mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere’de bulunan eşi İnci Türkay’ın yanına gidememiş, Çanakkale’deki evinde yalnız başına kalmıştı. Saral bu kez Londra’da mahsur kaldı. Bir süre önce ailesini görmek için İngiltere’ye giden oyuncu, uçuşlar yeniden kapatılınca Türkiye’ye geri dönemedi.

Atilla Saral bu kez Londra’da mahsur kaldı

“Bu seferki kısıtlamaya Londra’da yakalandım. İşin iyi tarafı bu kez ailemleyim” diyen Saral, ülkedeki son durum hakkında bilgi de verdi: “Marketler yağmalanıyor, kargaşa var haberleri doğru değil. Burada yaşam aynı şekilde devam ediyor. Sadece misafirlik yasak. Biri sizi şikayet ederse polis gelip ceza yazıyor.” 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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