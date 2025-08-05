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Ateşli sahnelerden önce ateşli bir kavga yaşamışlar: Ne biliyorsun sen!

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#Temel İçgüdü#Sharon Stone#Michael Douglas
Ateşli sahnelerden önce ateşli bir kavga yaşamışlar: Ne biliyorsun sen
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 12:23

Sinemaya meraklı olup da Temel İçgüdü (Basic Instinct) adlı filmi bilmeyen yoktur büyük olasılıkla... Her ne kadar bazıları için 'bir ömürlük zaman önce'  yani 1992 yılında çekilmiş olsa da birçok açıdan tarihe geçti bu film...

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En önemli özelliği de başrol oyuncusu Sharon Stone'a tam da 34 yaşında yıllardır aradığı şöhreti getirmiş olması.

Stone'un rol arkadaşı Michael Douglas ise o sırada çoktan kariyerinin zirvesine çıkmıştı bile.

Paul Verhoeven'in yönetmenliğini üstlendiği Temel İçgüdü filmiyle ilgili bugüne kadar bilinmeyen bir gerçek Sharon Stone'un Business Insider'a verdiği bir röportajda ortaya çıktı. Daha doğrusu Stone'un iddiası bu yönde. 

Ateşli sahnelerden önce ateşli bir kavga yaşamışlar: Ne biliyorsun sen

İDDİAYA GÖRE TANIŞMALARI ATEŞLİ BİR TARTIŞMAYLA OLDU
Stone'un anlattıtğına göre ikili, Temel İçgüdü filminde birlikte kamera karşısına geçmeden önce herkesin içinde bağıra çağıra bir tartışmaya girişti.

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Sharon Stone, Michael Douglas'ın, ilk tanıştıkları sırada Cannes'da yaşadıkları bir sürtüşme nedeniyle Temel İçgüdü filminin çekimi sırasında kendisiyle prova bile yapmak istemediğini ileri sürdü.

Onun söylediğine göre bu ateşli tartışmanın nedeni de Douglas'ın, Sharon Stone'un iyi tanıdığı bir arkadaşı hakkında olumsuz şekilde konuşması.

Sharon Stone,o anları Business Insider'a şöyle anlattı: "Hepimiz oturuyorduk. Michael birinden ve çocuklarından söz ediyordu. Ben de o kişiyi gerçekten iyi tanıyordum. Konu baba ve çocuk ilişkisiyle ilgiliydi... Ben de bir şeyler söyledim. O da bana 'Sen ne biliyorsun ki!' diye bağırdı. 

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Ateşli sahnelerden önce ateşli bir kavga yaşamışlar: Ne biliyorsun sen

'ÇIK DIŞARI' DEMİŞ
Sharon Stone'un ileri sürdüğüne göre Michael Douglas ona bir grup insanın içinde sesini yükseltti.
Sonrasında olanları ise şöyle anlattı Stone: "Ben öyle 'Özür dilerim süper star' diyecek bir insan değilim. Sandalyemi geri ittim ve ona 'Haydi dışarı çıkalım' dedim."

Dışarı çıktıklarında da Stone, Michael Douglas'a aslında hakkında konuştuğu o insanları çok iyi tanıdığını, kendisinin en iyi arkadaşları olduğunu anlattı. 

İşte sonrasında Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan iki rol arkadaşı böyle bir tartışmanın sonucunda tanıştı ilk kez. 

Yine Stone'un söylediğine göre Temel İçgüdü filminde birlikte oynamaları söz konusu olduğunda Michael Douglas'ın kendisini rol arkadaşı olarak istemeyeceğini düşündü . 

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Stone'un ileri sürdüğüne göre Douglas'ın sinirli bir yapısı vardı. Ama Sharon Stone bunu hiç umursamadı. Aslında bu durum filmde aralarında olması gereken dinamiğe de gayet uyuyordu. Sonrasında zaten iki oyuncu iyi arkadaş oldular.

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DOUGLAS'IN SÖZCÜSÜ: 'BÖYLE BİR OLAYI HATIRLAMIYOR'
Bu arada Sharon Stone'un bu iddialarına Michael Douglas'ın sözcüsünden de yanıt gecikmedi.

Sözcü "Michael Douglas, yönetmen Paul Verhoeven Temel İçgüdü için prova yapana kadar Sharon Stone'u tanıdığını hatırlamıyor. Deneme filmini gördüğünde Stone'un doğru kişi olduğunu yönetmene söyledi" dedi açıklamasında.

İkilinin de Cannes'da Temel İçgüdü'nün tanıtımı için birlikte bulunduklarını hatırladığını da sözlerine ekledi.

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Ateşli sahnelerden önce ateşli bir kavga yaşamışlar: Ne biliyorsun sen

BİR DÖNEME DAMGASINI VURDU
Sinemanın bir dönemine damgasını vuran Temel İçgüdü (Basic Instinct) 1992 tarihli bir yapım. Senaryosunu Joe Eszterhas'ın kaleme aldığı filmin yönetmeni ise Paul Verhoeven.

Michael Douglas ile Sharon Stone'uh başrollerini paylaştığı Temel İçgüdü, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü üzerine kurulu.

Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır.

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Gösterime girdiğinde izlenme rekorları kıran Film, Sharon Stone'un da kariyerinden önemli bir dönemeç olmuştu.

Aradan yıllar geçtikten sonra, 2006'da filmin devamı çekilmişti. O yapımda senaryo yine Eszterhas'ın kaleminden çıksa da bu kez yönetmenliğini Michael Caton Jones üstlendi. Shoren Stone bu ikinci filmde de kamera karşısına geçti.

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Ateşli sahnelerden önce ateşli bir kavga yaşamışlar: Ne biliyorsun sen

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#Temel İçgüdü#Sharon Stone#Michael Douglas

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